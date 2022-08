Què implica ser declarat zona catastròfica?

El Consell de Ministres ha declarat com adiversos punts de l'Estat afectats per gransaquest estiu. Entre aquests hi ha el del Pont de Vilomara, al Bages, que va cremar més de 1.700 hectàrees el juliol passat, deixant calcinades cases i habitatges, sobretot a la urbanització River Park. Per agilitzar la recuperació d'aquestes zones, el govern espanyol ha fet aquesta declaració;Lespoden sol·licitar la declaració de les zones catastròfiques, però ha de ser elEs pot demanar sempre que les emergències o catàstrofes hagin estat originades per causes naturals o derivades de l'acció humana, sigui accidental o intencionada, segons detalla la llei del Sistema Nacional de Protecció Civil. La declaració de zona catastròfica s'emet durant la fase de recuperació per "".Hi ha diferents condicions que es tenen en compte a l'hora de declarar una zona com a catastròfica. Sobretot, però, es valora que elen una àrea geogràfica determinada" si s'hi han produït danys materials o personals o també si s'ha interromput algun servei públic essencial.La legislació vigent contempla atorgarper, però no en format d'indemnització. Pel que fa als danys personals, aquests són morts o incapacitat absoluta i permanent, en el moment d'atorgar les ajudes. Els danys materials, per altra banda, han de ser "certs, avaluables econòmicament i referits a béns que comptin amb una assegurança, sigui pública o privada". En aquest cas, les ajudes són compatibles amb indemnitzacions o altres ajudes, però la suma no pot superar el valor del dany.Les ajudes es poden donar aque hagin patitals seus. També rebran compensacions econòmiques els Ajuntaments afectats i els particulars que hagin col·laborat en les tasques de neteja. A més, també hi ha ajudes específiques a indústries o infraestructures, com ara carreteres.Entre les diferents mesures fiscals recollides s'hi inclou l'(IBI) i la reducció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. L'exempció de l'IBI es dona si s'està obligat a reallotjar-se parcialment o els danys no estan coberts per cap assegurança.

