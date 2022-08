Desarticulat un grup d'okupes al País Valencià que cobrava 14.000 euros per marxar sense destrossar la casa

Seis detenidos en Alicante por extorsionar a propietarios de viviendas turísticas después de ocuparlas

Lograron apropiarse de hasta 62.000 euros tras amenazar a los dueños con permanecer en las viviendashttps://t.co/ZiUf5lI7vd pic.twitter.com/47WgRKYOYQ — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 23, 2022

La Guardia Civil ha desarticulat una(País Valencià) que cobrava "taxes de desokupació" de fins a 14.000 euros per marxar dels habitatges sense destrossar-los. Eldel grup criminal, format per tres dones i tres homes d'una mateixa família, consistia a llogar un pis o xalet turístic per un cap de setmana o uns quants dies per després acabar quedant-s'hi mesos.i la banda va arribar a controlar fins a tres residències alhora. En el moment de la detenció, en tenien cinc. Totes, a la localitat alacantina. Dels sis detinguts, quatre han estat enviats a presó.És una manera d'operar que podria descriure's com "segrestos de pisos". De fet, enque investiga la policia, el grup no només va cobrar l'anomenada "taxa de desocupació", sinó que no van marxar i van fer danys al pis en qüestió per valor de 20.000 euros. Un cop van ser fora, van demanar, segons ha informat l'Institut Armat d'Alacant. En un altre cas, van arribar a aconseguir 62.000 euros.Quan el clan tenia les claus del pis, començava el calvari dels propietaris. La banda no només no pagava ni un euro per l'estada pactada, sinó que insistia que havien acordat una estada de llarga durada i només per això ja tenien dret a quedar's-hi, malgrat no pagar. Immediatament després, exigien la “taxa de desocupació” citant a l'arrendador a la seva pròpia casa. Allà, els, ha assegurat la Guàrdia Civil.La família es dividia les tasques de vigilància per a poder mantenir controlats els pisos, de manera que sempre hi hagués algú dins perquè no els hi traguessin. Per a assegurar-se que aquestes tasques es complien,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor