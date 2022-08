Un home roba un avi de 92 anys a Olot agafant-lo pel coll i tirant-lo a terra

Els Mossos d'Esquadra han detingutper robar a un ancià a Olot. Els fets van passar, quan un home de 92 anys era al garatge de casa amb la porta oberta. En aquell moment el lladre hi va entrar, el va agafar pel coll i el va tirar a terra.Després es va emportaren efectiu. L'home va començar a cridar des de terra, i un veí, mentre passejava el gos, va poder veure l'autor dels fets fugint a peu. Tant la víctima com el testimoni van poder descriure detalladament com era l'home: prim, cabell curt i arrissat, amb samarreta de ratlles blanques i verdes i una banderola negra creuada.Amb aquesta descripció, els Mossos d'Esquadrai minuts més tard el van localitzar. Després d'escorcollar-lo, però, no van trobar els 550 euros de la víctima. L'home de 92 anys va explicar a la policia que. La víctima va donar-li 12 euros de bona voluntat.El detingut, amb nombrosos antecedents, va passar el dia 21 a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Olot, el qual va decretar la seva

