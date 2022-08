Barcelona intensifica els controls als patinets elèctrics per reduir la sinistralitat

S'allargarà fins al 28 d'agost i té per objectiu garantir el compliment de les condicions de circulació i reduir el nombre d'accidents a la capital catalana, així com la gravetat de les ferides derivades. Els controls no es faran a tota la ciutat, només enque no han estat detallades pel consistori.Concretament, els vehicles que estan en el punt de mira són els anomenats de mobilitat personal (VMP).tenen una o més rodes, només una plaça i van propulsats per motors elèctrics. La velocitat màxima que aconsegueixen és, segons el disseny, d’entre els sis i els 25 km/h. I, fins al moment, no necessiten cap autorització administrativa ni assegurança per circular.Així,els patinets i monocicles elèctrics, els segways o els hoverboards, entre altres.els vehicles amb seient, de competició, per a persones amb mobilitat reduïda o vehicles ja inclosos en el reglament com els ciclomotors o els patinets amb seient, que requereixen autorització.Cada cop són més les persones que es decanten per aquesta forma de mobilitat. De fet, les dades ho demostren.als carrils bici, passant del 9,2% el 2018 al 30,4% aquest 2022.Amb l'augment d'aquesta mena de vehicles. Segons dades de la mateixa Guàrdia Urbana, van provocar quatre de cada deu atropellaments a la ciutat durant el 2021.

