Elestà sent investigat perper incomplir el "" la temporada 2020-2021, juntament amb diversos clubs més. Ho ha avançat el diari, que assegura que el màxim organisme del futbol europeu ja està preparant sancions. El, la, l', lai elsón alguns dels altres clubs sota la lupa. Si bé, encara tenen temps per presentar els seus comptes actualitzats i regularitzats. Fonts del Barça consultades per l'neguen que hi hagi un procediment obert contra l'entitat.Mentre que es preveu que el PSG i el Marsella siguin sancionats amb multes econòmiques, el Barça i els clubs italians poden rebre un correctiu més sever, que pot arribar aa l'hora de competir o a impedir determinats fitxatges. A tot això, segueix obert el procés judicial que enfronta el club blaugrana i el Madrid amb la UEFA pel cas de laLa, coincidint amb la pandèmia de lai les seves conseqüències econòmiques i esportives, el Barça hauria comès aquestes irregularitats. No obstant això, l'entitat ha negat la simple existència de la investigació i ha indicat que no es pot parlar de sancions fins que no s'hagi iniciat un experdient.Aquesta serà l'última temporada sota les normes del "Fair Play Financer" conegudes fins ara. A partir de 2023, la UEFA implementarà unque limitarà en un 90% el percentatge dels ingressos salarials dels jugadors, de les transferències i dels honoraris dels agents. El límit serà del 80% el 2024 i del 70% el 2025.

