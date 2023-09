Tornes a la rutina?: així pots combatre la síndrome postvacacional

Què és la síndrome postvacacional?

Quins símptomes té?

Feblesa generalitzada i astènia.

generalitzada i astènia. Insomni i canvis en l'horari regular de la son.

i canvis en l'horari regular de la son. Sensació de desídia i fastig .

. Sensació d' angoixa permanent que pot portar al bloqueig mental de la persona, que és incapaç de prendre una decisió.

que pot portar al de la persona, que és incapaç de prendre una decisió. Desmotivació i tristesa per la situació.

per la situació. Augment de la irritabilitat .

. Disminució de la concentració, la productivitat i el rendiment.

Com es pot combatre?

Començar de forma progressiva la rutina . Uns dies abans d'acabar les vacances, es poden posar en marxa petits hàbits, com aixecar-se a l'hora habitual o fer les tasques domèstiques i socials que es duen a terme normalment. Això ajudarà al cos a mentalitzar-se de la tornada a la rutina.

. Uns dies abans d'acabar les vacances, es poden posar en marxa petits hàbits, com aixecar-se a l'hora habitual o fer les tasques domèstiques i socials que es duen a terme normalment. Això ajudarà al cos a mentalitzar-se de la tornada a la rutina. Introduir els hàbits alimentari s i l'exercici físic. Sense forçar-ho, és important reprendre la dieta que es porta durant l'any.

s i l'exercici físic. Sense forçar-ho, és important reprendre la dieta que es porta durant l'any. Mantenir les aficions . A la vida no tot és treballar o estudiar; cal tenir aficions que t'ajudin a desconnectar i a divertir-te. Per tant, és aconsellable reservar estones per dedicar-te a tu i a fer quelcom simplement per gaudir-ho.

. A la vida no tot és treballar o estudiar; cal tenir aficions que t'ajudin a desconnectar i a divertir-te. Per tant, és aconsellable reservar estones per dedicar-te a tu i a fer quelcom simplement per gaudir-ho. Organitzar l'agenda establint objectius realistes . Quan es tracta de la tornada a la feina, és clau la planificació.

. Quan es tracta de la tornada a la feina, és clau la planificació. Consultar a un professional. L'ajuda d'un especialista mental pot ser clau tant en el procés d'adaptació com per tenir eines i prevenir-lo en el futur.

Arriba la data en què tornes de vacances i que. Fa dies que et costa agafar el son, que t'estremeixes d'angoixa si penses en què t'hauràs d'incorporar a la vida laboral i que només que algú faci l'intent de treure't el tema, t'irrites.Són alguns senyals de la, un trastorn provocat per la falta d'adaptació a la rutina. A continuació, t'expliquem què és, quins són els símptomes i com el pots combatre.Tot i que encaraoficialment dins la categoria de malalties, la síndrome postvacacional és el. Segons apunta la, aquest fet genera una sèrie deen l'estat físic i mental de la persona similars als provocats per l'estrès.Fa deu anys que el problema mèdic està tipificat com a tal. Abans,perquè ni tan sols se'n sabia de l'existència. Amb les investigacions mèdiques actuals s'ha constatat que la síndrome postvacacional té entre, l'interval de temps "habitual" per convertir un canvi en un costum.Així i tot, des de la Clínica apunten que a partir de la síndrome poden desenvolupar-se. Per això, és important aprendre a interpretar i distingir els senyals que envia el mateix cos.Generalment, els símptomes comencena l'àmbit acadèmic o laboral. És evident que els efectes depenen de cada persona, però a grans trets,La Clínica Universitat de Navarra apunta que, sovint, els símptomes es retroalimenten i generen unla persona s'angoixa i no pot agafar el son, es desperta cansada i desmotivada, no es veu amb cor de realitzar les gestions pertinents i després s'estressa i es frustra per no haver-les completat.Algú que es troba enfonsat en una dinàmica així pot acabar en un, en el qual també es. La sensació de no recuperar-se i, a més, veure com bona part dels àmbits cauen per l'pot augmentar la inseguretat i fins i tot incrementar la tendència a problemes mentals com laPer aquesta raó, la Clínica insisteix en el fet que és fonamentalper la persona. Per una banda, l'a quelcom que no entén i se sentirà acompanyada, ja que sabrà que altres persones han passat i passen per la mateixa situació. D'altra banda, els permetràde la salut per tractar-ho.Malgrat que la síndrome postvacacionalque evitin completament la seva aparició,

Altres notícies que et poden interessar