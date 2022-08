La pluja torna aquest dimecres i deixa mig Catalunya en alerta el dijous

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ De dc. 18:00 TU a dj. 18.00 TU.



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts.



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6. pic.twitter.com/mUACqrTaMX — Meteocat (@meteocat) August 23, 2022

Després d'un parell de dies de certa calma, lad'aquest cap de setmana tornarà aquest dimecres i deixarà migen alerta durant el dijous. Ara bé, per ara no hi ha cap avís peri el nivell de perill perdels ruixats es manté en el grau més baix. Malgrat això, a les comarques afectades es poden acumular 20 litres en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats dei ratxes molt fortes deEn concret, de les 12 a les 18 hores d'aquest dimecres, segons la previsió del, estaran en perill per ruixats intensos la, el, l', el, l'i la. A més, al, ali a laes poden produir pluges durant el dia, però que per ara no fan activar cap avís de perillositat.De cara al dijous, però, la situació serà més delicada i un total de 25 comarques estaran en perill per la intensitat de la pluja. En concret, els territoris afectats seran el, el, la, la, el, el, el, l', la, les, el, el, l', la, l', la, el, el, el Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran.

