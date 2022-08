Elsvan detenir diumenge passat, 21 d'agost, un home de 36 anys com a presumpte autor d'un delicte de. Tal com explica la policia catalana, els fets van succeir la matinada del 17 d'agost al voltant de les 3. Els Mossos van rebre l'avís d'un possible robatoriEn arribar al lloc van trobar-se amb el propietari que havia estat avisat per la central d'alarmes. Va explicar als agents que havia enxampat. En veure's sorpresos, els lladres van escapar-se per una finestra i van deixar els objectes que portaven.Els mossos van resseguir la fugida dels autors. I durant el recorregut van trobar-seArran d'aquests fets, es va obrir una investigació que va determinar que. Van localitzar-lo el diumenge passat a Vic i va acabar detingut com a presumpte autor del robatori al restaurant.per tal d'identificar el segon implicat així com per determinar l'origen de les bateries.El detingut va passar el dilluns a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor