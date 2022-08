Polònia prorroga tres mesos la detenció del periodista Pablo González

El tribunal regional de Przemyśl, a, ha determinat allargar tres mesos més l'empresonament del periodista basc, a qui acusen de ser un espia al servei de Rússia. El defensat per l'advocat va ser detingut la matinada del 28 de febrer pels serveis secrets a la frontera entre Polònia i Ucraïna, on estava cobrint la guerra a Ucraïna. Les autoritats poloneses l'acusen d'espionatge i de dur a terme "operacions amb benefici per a Rússia".L'advocat de González a Polònia,, ha confirmat la pròrroga decretada per les autoritats judicials del país, tal com havia sol·licitat la fiscalia. Després de gairebé mig any detingut de manera preventiva, el fiscal considerava necessàri mantenir-lo privat de llibertat davant el "" i per una "ben fonamentada preocupació per un frau en el procediment". Es preveu que, en cas de ser condemnat, se li imposi una pena elevada.L'va afirmar en un comunicat que González és un agent del servei d'inteligència de l'exèrcit rus i que va aprofitar el seu "estatus de periodista" per dur a terme les pressumptes activitats que se li imputen. "", afirmen. El periodista va néixer a Rússia -té la doble nacionalitat- i ha rebut diners des del seu país natal de part del seu pare, explica la família.

