Borràs lamenta que el Parlament està «segrestat per la partitocràcia»

Reclama autocrítica als partits

Bloqueig polític per modernitzar el Parlament

"El Parlament no és una cambra lliure i sobirana"

El curs va acabar amb la suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament pel cas dels contractes fraccionats a la. L'estiu no ha servit per apaivagar els ànims. El cas de la presidenta del Parlament serà una de les patates calentes de les properes setmanes: Borràs vol continuar anant a la cambra, ERC vol que dimiteixi per evitar la interinitat a la presidència i el PSC maniobra per forçar la seva substitució mentreinsisteix que no presentarà cap candidat alternatiu. Aquest dimarts, Borràs ha estat l'encarregada de cloure laamb la conferència sobre un tema significatiu: Té límits el parlamentarisme?La intervenció de Borràs ha començat amb crits de "presidenta" de diverses persones del púbic. El president de la UCE,, que ha estat l'encarregat d'obrir l'acte de cloenda, ha demanat a la presidenta suspesa del Parlament abandonar la picabaralla. "Som un país que ens llevem cada dia disposats a barallar-nos, ens anem neutralitzant dia a dia i ens fem més petits. Ho hem de solucionar", ha dit Casassas. Al seu torn, Borràs ha arrencat el seu parlament agraint la invitació, especialment, que aquesta s'hagi mantingut malgrat la seva suspensió en el càrrec. "Digui el que digui avui, tot serà sobreinterpretat per les circumstàncies en què em trobo", ha admès.Borràs ha lamentat que en els darrers dies s'hagin utilitzat vídeos per jutjar les seves accions "fent veure el que no era". La presidenta suspesa es refereix a la polèmica durant l'homenatge de les víctimes del 17-A a Barcelona. Borràs ha assegurat que no parlaria de la seva suspensió -"Parlar de parlamentarisme és parlar de drets i de llibertats, i de la seva defensa, mai del contrari", ha dit-, però finalment ha tornat a denunciar que "" i l'hagin "jutjat amb massa frivolitat i interès partidista". La presidenta suspesa ha fet servir paraules de Damià Delclot, alcalde d'ERC a Vilassar de Mar i expert en lawfare, quan va dir que la presidenta seria jutjada "per qui és".La dirigent de Junts ha criticat que els que es queixen de la interinitat al Parlament són els mateixos que l'han provocada, i ha reclamat a la mesa quede la seva suspensió. ERC ja ha dit que no canviarà de criteri. En tot cas, Borràs ha assegurat que es poden suspendre els "drets" però no "el compromís".Borràs ha basat la seva intervenció en la seva experiència d'haver presidit el Parlament durant setze mesos, ha repassat els límits amb què ha topat al capdavant de la institució i ha lamentat que, a vegades, el sistema parlamentari sembla estar "segrestat per la partitocràcia i els interessos de partit". En aquest sentit, ha assenyalat, a tall d'autocrítica, el "corporativisme" dels diputats amb les seves organitzacions polítiques. "Tots els partits", ha remarcat Borràs, presentant-se com un actor extern al sistema de partits però que la seva etapa política li ha permès viure-ho des de dins. Des del juny és presidenta del tercer partit del Parlament, Junts per Catalunya.En la seva intervenció, Borràs ha fet una altra crítica als actuals partits. "Quan els partits volen que passin coses, passen coses, i quan no volen, no", ha dit. La presidenta suspesa s'ha referit així al fet que Carles Puigdemont no va ser investit president l'any 2018 i hi ha hagut problemes per facilitar la votació telemàtica de Lluís Puig. "Una de les primeres decisions que vaig prendre va ser restablir-li la delegació de vot, i una de les últimes decisions va ser preservar-li la delegació malgrat la sentència del TC", ha remarcat. Sobre el cas de Puig, ha dit que només depèn de la signatura.Borràs ha constatat que hi ha una majoria absoluta independentista i un Govern format per dos partits independentistes amb el compromís de "culminar" el procés independentista. "Això no ha passat i cal autocrítica", ha dit, però ha evitat fer "retrets" i s'ha volgut centrar en "reflexions" per sortir de l'actual atzucac. "He copsat el desconcert i la desil·lusió de moltes persones", ha dit, i ha preguntat si Catalunya està ara més a prop o més lluny de la independència. "Els partits hem d'escoltar i complir el que diu la gent amb el seu vot", ha dit, i ha assegurat que el 52% no va votar ERC, Junts i la CUP no va votar-los per buscar "acomodar-se" en l'autonomia. "Tenim pendent una reflexió: hi ha 700.000 persones que són independentistes però han deixat de votar partits independentistes", ha dit Borràs.En aquesta línia, Borràs ha assenyalat els "límits del partidisme" i, malgrat reconèixer que ella és presidenta d'un partit, ha dit que Junts és un "partit poc convencional" i amb un "esperit de moviment" que no es basa en l'eix esquerra-dreta sinó en l'eix nacional. "El denominador comú és la voluntat d'aconseguir la independència de Catalunya", ha dit, i ha remarcat que l'ordre dels factors "altera el resultat". "Hem de prioritzar sempre els interessos del país: voler la independència només si és una república d'esquerres o la presideix el meu partit és la millor recepta per al fracàs", ha assegurat. Quan això passa, ha diagnosticat Borràs, apareix gent "que s'instal·la en el sí a la independència i el no en els partits independentistes".Borràs ha assegurat que és "fals" que l'independentisme necessita més gent o que l'Estat és molt fort. "Hi ha les majories per fer-la possible i només cal voluntat i planificació política", ha indicat, i ha dit que la independència és imprescindible i inajornable. La presidenta suspesa ha admès que ara seria més complicat arribar a repetir el 27 d'octubre de 2017, perquè ara el Parlament i els diputats estan "molt més limitats" en l'exercici de les seves funcions.La presidenta suspesa ha recordat les idees que van fonamentar el seu discurs quan va ser elegida en el càrrec, on va parlar dels límits del parlamentarisme. Borràs ha admès que hi ha "límits estructurals" al Parlament, fruit de l'envelliment de l'administració parlamentària. "S'han d'adaptar les estructures per adaptar-los als principis de racionalitat i austeritat", ha afirmat. Hi ha altres limitacions, com ara "la resistència al canvi" i també les resistències "polítiques". "Només la resistència política pot explicar que malgrat la pandèmia encara no disposi d'un sistema ràpid, eficaç i segur de votació i participació telemàtica", ha lamentat Borràs.En aquest sentit, ha recordat que "no es va voler permetre" la investidura de Puigdemont el gener de 2018 i ha dit que és una "anomalia" la situació actual del Parlament de no permetre la participació a distància. "Quan es vol que passin coses, els partits fan que passin, i quan no es vol, les coses no passen", ha dit, i ha assegurat que han pesat "les pors i les reticències" a la investidura de Puigdemont més que no pas actualitzar el Parlament. En l'actual legislatura, això s'ha vist també amb el vot del diputat Puig. "La defensa de la unitat d'Espanya passa per sobre de l'actualització tecnològica del Parlament de Catalunya", ha denunciat. Borràs ha denunciat que partits polítics portin qüestions polítiques als tribunals i, després, només facin cas d'una part de la sentència.Borràs ha volgut parlar també dels límits "conjunturals" i del risc que es vagin interioritzant. "Seran els límits que ens acabarem autoimposats i tenen un efecte perniciós per l'activitat parlamentària", ha dit, i ha denunciat la concepció "imperfecta" de la separació de poders a Espanya. En aquest sentit, ha lamentat que no es permeti parlar de monarquia i autodeterminació i que hi hagi una "casta de jutges" que són els "guardians" de l'estabilitat de l'Estat i els garants de la unitat d'Espanya. "Els jutges han decidit quan s'havien de convocar eleccions, quins diputats ho podien ser plenament, qui podia optar a presidir la Generalitat i de quins temes es pot parlar", ha lamentat, i ha assegurat que mentre ella ha estat presidenta s'ha pogut parlar de tot."El Parlament no és una cambra lliure i sobirana", ha dit Borràs, i ha assegurat que només serà lliure quan sigui el Parlament d'una nació lliure. I això s'ha de poder dir, ha remarcat la presidenta suspesa, perquè no s'ha de tractar la gent amb "paternalisme". Aquesta manca de llibertat s'ha vist amb la no-investidura de Puigdemont, Sànchez i Turull, i per la inhabilitació de Quim Torra. En l'actual legislatura, es va suspendre Pau Juvillà i ha recordat que a la tardor hi haurà el judici a Eulàlia Reguant. "La llista és llarga i augmenta, la interferència judicial en la configuració del Parlament no és anecdòtica", ha dit, i s'ha preguntat "fins on està disposat" l'independentisme a anar per fer front a aquesta situació. "No fer res no pot ser mai una opció", ha dit, i ha lamentat la "supeditació de l'autogovern" a l'Estat.

