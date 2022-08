Polítics i vida privada: el complex equilibri entre la transparència i l'exemplaritat

Johnson i el partygate

Cuixart, Rahola i la piscina

ja senriuen de nosaltres obertament😍🫶🏻 a la puta cara❤️😳👏🏻 quin fàstic pic.twitter.com/WLGcVDDGN0 — juliana (@julianacanet) August 6, 2022

Què han de fer els polítics?

El cas de la primera ministra de, i el seu vídeo de festa ha reobert el debat recurrent dels límits de la vida privada dels polítics. La líder delsfinlandesos ha estat fortament criticada per l'i per part de l'opinió pública, que l'ha acusat d'haver pres drogues. Marin ha tancat part de l'enrenou fent-se un test de drogues que ha donat negatiu , però la polèmica evidencia que la vida privada delses fiscalitza contínuament.No és l'únic exemple de polítics i vida privada viscut recentment. La renúncia decom a primer ministre deles va produir en part per les seves festes adurant el confinament per la, encara que els fets partien primerament d'un clar incompliment de les normes per frenar la pandèmia que ell mateix havia marcat. A Catalunya, encara que sense tantes conseqüències, va generar enrenou a les xarxes socials un vídeo en què apareixia-quan ja no era president d'Òmnium-a la piscina de la periodistacridant "independència" amb altres assistents, així com el 2017 va difondre's una altra festa a la casa de la periodista a Cadaqués amb el llavors president, el majori altres personalitats.Què hauria passat si Marin hagués pres drogues? Per què va ser diferent la reacció de la societat a la polèmica de Johnson? Fins on pot arribar la vida privada d'un polític? Fer-la pública elso els? Els experts contactats peranalitzen aquestes qüestions i hi veuen un punt de "" a l'hora de valorar la vida dels polítics, així com un clar cas de masclisme pel que fa a Marin.I és que, tant per l'assessor políticcom per l'experta en comunicació políticael cas de la primera ministra finlandesa s'ocasiona principalment perquè es tracta d'una dona de 36 anys que s'està divertint. Ambdós posen d'exemple, per contraposar-ho, un vídeo de l'expresident espanyolenquè apareixia ballant enmig d'una cerimònia de matrimoni: "La gent ho veia com una cosa divertida i que l'humanitzava", recorden.A més, Tomàs també recorda que res del que ha fet Marin és un delicte i tampoc creu que ho sigui pel fet d'haver pres una droga legal com l', tal com ha reconegut: "On posa alfinlandès que la primera ministra del país no pugui beure en un ambient privat i de festa?", es pregunta. Creu, però, que la cosa hagués estat molt diferent si hagués comès un delicte com pot ser prendreil·legals.Fumanal va encara més enllà i creu que les crítiques contra la primera ministra finlandesa són més grans perquè és d'. Això opina que passa per un relat que la dreta ha fet predominant i que marca que les persones d'ideologiano poden gaudir de la seva vida privada perquè implica "trair" la classe a la qual pertanyen. A més, pensa que en realitat el que es qüestiona és la capacitat d'una dona,i d'esquerres de governar un país: "L'ambició, si és un en un home, és positiva, però si és una en una dona la fa frívola".Per tot això, cap dels experts consultats per aquest diari veu similituds entre el cas de Marin i el de Johnson i el. "Mentre limitava llibertats, feia festes en un espai públic", recorda Tomàs sobre el que encara és primer ministre britànic. Fumanal també fa èmfasi en el fet que, malgrat que l'escàndol va acabar amb la dimissió de Johnson , la discussió no es va centrar en si havia consumit o no drogues.A més, l'experta en comunicació política recorda que, en aquella ocasió, sí que es veia al despatx de Johnson ampolles d'alcohol. I sobre polítics incomplinttambé recorda la figura de: "Va formar part de festes en què es van produir presumptes delictes de prostitució i de, i això no el va inhabilitar per seguir fent política sinó que es deia que l'apropava al ciutadà mitjà", recorda.Si el cas de Marin ha estat un bombardeig contra la primera, segons Tomàs, ha estat perquè s'ha tractat d'una filtració, i no d'un vídeo compartit voluntàriament a través de les seves xarxes socials. En canvi, un cas recent a Catalunya que ha generat rebombori ha estat el de Jordi Cuixart a la piscina de Pilar Rahola amb altres personalitats del món social i polític. Aquí, per Tomàs, és tot diferent. Per què? Doncs perquè l'expresident d'era conscient que les imatges en què apareixia es farien públiques. "En el moment que un sap que això es publicarà, sap que pot tenir unes conseqüències", assegura.Sobre aquest afer, Fumanal assegura que no entén les. "Són unes persones banyant-se en una piscina en les seves vacances, no hi ha cap delicte", explica. A més, també creu que, per molt que algú sigui un personatge públic, no vol dir que no pugui tenir la seva vida privada i fer-la pública: "Feri gaudir-les com es vulgui no és un luxe, sinó unfonamental dels treballadors en qualsevol professió; dir o insinuar el contrari és", recorda.La pregunta clau és saber què han de fer els polítics amb la seva vida privada. Per Tomàs, és un gran factor que la facin pública a través de les xarxes socials perquè els ajuda a humanitzar-se: "Si es fa bé, només pot tenir beneficis". Per exemplificar-ho, recorda com el president de la Generalitat,, va assistir al concert d'Eufòria , o com la presidenta suspesa del Parlament,, va fer públic que es trobava alFumanal es pronuncia en el mateix sentit, i malgrat que veu necessari que cada polític marqui els seusd'exposició i defensa la seva necessitat de "desconnexió", fer públic el seu dia a dia creu que els fa més humans i els ajuda a apropar-se a la gent de carrer. En tot cas, tant Tomàs com Fumanal coincideixen en criticar una "" per part de laa l'hora d'analitzar la vida privada dels càrrecs públics: "Demanem als nostres polítics que siguin, però quan ho fan els critiquem".

