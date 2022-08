Les millors sèries que s'estrenen aquest setembre a les plataformes

Temporada 5 de Cobra Kai a Netflix

Setembre és el moment de posar les coses a lloc: després del desenfrè i la desconnexió de les vacances d'estiu, toca tornar a la rutina i. Més d'un té problemes amb adaptar-s'hi -és la coneguda com a-, motiu pel qual és important trobar raons que ens alegrin una mica l'arribada del novè mes de l'any. I quina millor motivació que l'Avui us portemque renoven temporada al setembre i que podeu trobar a les plataformes deAixí que agafeu les agendes i apunteu bé en quines dates s'estrenen.La seqüela tardana de Karate Kid estrena cinquena temporada el pròxima Netflix. Una data esperada pels seguidors de, que han situat la sèrie com agràcies a la combinació de la nostàlgia dels vuitanta i el relleu generacional en forma de drama adolescent.Daniel LaRusso i Johnny Lawrence retornen al dojo per donar respostes al final de la darrera temporada, on Cobra Kai assoleix lai LaRusso i Lawrence han de vetllar, possiblement amb una, per difondre i educar en el karate. Una de les principals novetats de la temporada 5 és el fitxatge de Sean Kanan, que interpretava al violent adolescenta Kararte Kid III.L'infant interior de moltes joves va cridar d'emoció quan el gener de 2021 va estrenar-se, que donava una mirada més adulta i turbulenta a la popular sèrie Winx Club. Ara, la sèrie torna a Netflix amb l'estrena de la segona temporada, que estarà disponible a partir delEl final de l'anterior va despertar, per això estava gairebé assegurada una segona entrega. Ja s'ha confirmat el retorn de les fades -Bloom, Stella, Musa, Aisha i Terra-, així com de bona part dels personatges principals.Pel que fa a les principals novetats, destaca la incorporació del personatge de la, un dels més estimats dins la sèrie d'animació. L'actriu Paulina Chávez serà l'encarregada de donar-li vida, després que s'acusés la productora de whitewashing endel personatge.Els drames d'Isabel de Baviera, més coneguda com a, arriben a la petita pantalla amb l'estrena de la sèrie La emperatriz a Netflix el pròxim. Malgrat que s'han fet tres pel·lícules -totes a la dècada dels 50- i fins i tot dues sèries, una de les quals era infantil, la productora ha decidit explicar la curta però intensa vida de la monarca. ", han afirmat des de Netflix.En aquest remake els actorsinterpretaran a Sissí i Francesc José respectivament. Segons les previsions, es mostrarà des dels inicis de laentre ells, passant per el vessant maternal de la protagonista i la relació amb l'aristocràcia austríaca fins al seul'any 1898.La distopia que va ideara la bilogia El cuento de la criada s'ha convertit en una de les adaptacions cinematogràfiques més estimades dins d'HBO. La cinquena temporada, que va més enllà de la imaginació de l'escriptora, s'estrenaràDesprés del final sanguinari de la quarta, la cinquena pretén donar respostes a través delsAra bé, destaca una bona notícia pels seguidors de la sèrie:. "El món real ha canviat molt i la història s'ha obert. És bon moment per replantejar-nos-ho tot", ha afirmat el creador Bruce Miller, segons recull Fotogramas.L'aclamada sèrie d'animació creada per Justin Roiland i Dan Harmon retorna a HBO amb la sisena temporada, que estarà disponible el. En aquesta nova entrega, els personatges arriben tristos després de les vacances, perquè han tingut mala sort en els seus viatges, fet que frena la seva ànsia d'aventures.Cal recordar que Ricky i Morty ha estat renovada per un mínim de, així que encara queden un bon grapat d'aventures galàctiques. Wubba Lubba Dub Dub!Amazon Prime Video converteix a l'streaming El señor de los anillos ambque transportaran els espectadors a la Terra Mitjana de J.R.R Tolkien. Segons ha filtrat TheOneRing, la trama és un drama èpic que es desenvolupa milers d'anys abans d'El Hòbbit i que aclariràA partir delels seguidors viatjaran al temps d'elfs, nans, ogres, hòbbits i altres éssers mitològics per entendre. Els capítols es publicaran setmanalment, sent l'últim el 14 d'octubre. Amazon Studios ha estat la productora de l'adaptació i ha signat un contracte deamb The Tolkien State, qui té els drets patrimonials de l'obra.La sèrie mexicana, que arriba de nou a Amazon Prime el, segueix la vida política i els moviments socials de Mèxic durant el sexenni de, de 1970 a 1976.En la segona temporada,, declarat Subsecretari de Govern, haurà de superar la sevaa la vegada que intenta mantenir el càrrec. Un drama històric que mostra el costat més fosc del submon polític i criminal del territori mexicà. Recordem la primera temporada:Disney Plus incorpora a partir dela la seva cartellera Mike, una minisèrie basada en. Coincidint amb el Disney Plus Day, els sis episodis colpejaran l'espectador per tractar els orígens, l'auge i la caiguda de l'esportista amb una ", tal com han anunciat des de la plataforma.L'actor, conegut per Moonlight, es posa en la pell de Tyson, el principal protagonista de la producció. Compartirà pantalla amb, que dona vida al problemàtic promotor de boxa Sr. King.

