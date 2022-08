Ladeés la salsa estrella de la gastronomia francesa. De fet, es calcula que cada ciutadà del país menja un quilo de mostassa cada any. Ara, però,s'està quedant sense la salsa que porta el nom d'una de les seves ciutats. El motiu és que, en realitat, fa gairebé quatre dècades que la producció de la mostassa de Dijon depèn poc de Dijon.Lesper fer aquesta emblemàtica mostassa es cultiven des dels anys vuitanta al. Allà, als territoris d', diverses onades de calor han reduït molt la collita i, segons el, durant el 2022 s'han collit la meitat de les llavors que en altres anys.A més, hi ha hagut un segon component que ha acabat de rematar la producció de mostassa de Dijon. A banda del Canadà, els altres productors d'una de les llavors bàsiques per elaborar en aquest cas la mostassa anglesa són. Per motius evidents de la, la producció també s'ha vist dràsticament disminuïda en aquests dos territoris. És per això, que els que produïen aquesta mostassa han recorregut al mercat canadenc.Per si no fos suficient, cal sumar-li a tot això dos factors que han afectat l'economia mundial. El primer ha estat la crisi ocasionada per la, i a la que posteriorment ha calgut sumar-hi l'de productes per la crisi de. Tot plegat, un còctel perfecte perquè França s'estigui quedant sense la salsa més emblemàtica de la seva

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor