Apple demana fer una actualització d'urgència per un forat de seguretat

Quin és exactament l'error?

Es coneix quantes persones han estat atacades?

Quins dispositius estan afectats?

Cal preocupar-se?

Com actualitzo el meu dispositiu per protegir-me? ​

Una de les companyies tecnològiques que més ven del món,que afecta els seus dispositius. Es tracta de diversos errors en el sistema operatiu que poden aprofitar els hackers per robar material sensible. De fet, l'empresa ha advertit que és possible que els ciberdelinqüents ja hagin explotat activament el problema. Això significa que qualsevol persona que faci servir el seu dispositiu amb un programari que no s'hagi actualitzat està potencialment en risc.Afortunadament, és un procés relativament senzill actualitzar un dispositiu Apple i protegir-se de l'error. A continuació,d'Apple. Però la companyia estatunidenca, com també fan altres empreses de tecnologia, dona pocs detalls sobre les vulnerabilitats que l'afecten. El motiu, o part d'ell, és que es vol evitar que els hackers facin servir la informació per aprofitar-se'n encara més. Un dels detalls que sí que ha donat a conèixer aquesta vegada és que, el que significa que els ciberdelinqüents poden executar el codi com si fossin els propietaris del dispositiu, quelcom que els dona accés total a ell i capacitat per fer i desfer com vulguin.Ni tan sols va dir amb certesa si algú havia estat afectat, només va anunciar que tenia un informe que demostrava que el problema podria haver estat "explotat activament" i això, precisament, és el que preocupa. La companyia sap que hi ha una manera d'aprofitar la vulnerabilitat.podria veure's afectat per la bretxa de seguretat. Concretament, alguns experts i expertes han advertit que qui hauria d'estar especialment preocupat és aquell que té un iPhone 6S o posterior, iPads des de la cinquena generació o qualsevol iPad Pro i qualsevol Mac que faci servir Monterey, l'última actualització.Els models més antics no semblen veure's afectats per l'error, així i tot, és recomanable verificar que estiguin executant el programari més actualitzat, ja que Apple també posa a disposició dels usuaris actualitzacions de seguretat per als sistemes operatius que no desenvolupa activament.No ens hem d'alarmar, però tampoc ens podem quedar de braços plegats davant d'aquest forat de seguretat. En casos com aquest, és important prendre precaucions.activistes, advocats, dissidents, periodistes i altres del mateix caire. Aquest col·lectiu és un objectiu particularment probable de patir un robatori de dades, especialment si els individus treballen en països que han fet servir aquest tipus d'atacs en el passat. De qualsevol manera, tots els dispositius estan compromesos, per la qual cosa tambéde forma automàtica. En qualsevol cas, val la pena verificar-ho i, si cal, fer-ho manualment., el primer que s'ha de fer és obrir l'aplicació Configuració i, a continuació, fer clic a General. Després, s'ha de prémer a Actualització de programari i el telèfon verificarà si hi ha una actualització pendent. En el cas que sigui així, oferirà l'opció de descarregar-la i instal·lar-la., primer s'ha de fer clic en el logotip d'Apple situat a la cantonada superior esquerra i, després, obrir l'opció Preferències del sistema. Un cop aquí, s'ha de triar Actualització de programari i esperar que el Mac verifiqui si cal una actualització del sistema.Si és així, és probable que el dispositiu ja s'hagi actualitzat. Sempre ens podem assegurar prement el botó Sobre i verificant quina versió del sistema operatiu s'està executant. Per anar bé, hauria de ser la 15.6.1 a l'iPhone i a l'iPad, i la Monterey 12.5.1 al Mac.

