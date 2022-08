Arrenca la lliga de futbol ucraïnesa en estadis sense públic i amb refugis antiaeris

Arrenca la lliga, però ho fa amb dos equips menys

Dimecres es compliran, liderades pel president Vladímir Putin,. De mica en mica, el país fa passes per tirar endavant i començar a recuperar una certa realitat. Una d'aquestes primeres passes és la que farà la lliga nacional de futbol professional, que arrencarà aquest dimarts amb el partit que enfrontaràa la capital del país,El partit inaugural de la temporada lliguera, així com tots els que es disputin en el nou curs, es jugarài ambEls partits es faran sense públic per motius de seguretat. Per això mateix,i allunyades de la primera línia del front. Aquesta mesura podrà variar en funció del desenvolupament de la guerra.Quan soni alguna sirena antiaèria, els àrbitres aturaran els partits i juntament amb els equips participants aniran a protegir-se als refugis antiaeris. A més a més,, que seran els encarregats de decidir si un partit pot reprendre's en el cas en què l'alerta per possible bombardeig duri més d'una hora.Són l'FC Mariúpol i el Desna Chernigov, clubs establerts en dos territoris especialment colpejats per la guerra que veuen molt difícil, a hores d'ara, poder competir., entrenat pel croat Igor Jovicevic,, la màxima competició continental de clubs. Des de 2014, el conjunt s'ha relocalitzat a Kíiv, després que els separatistes prorussos s'apoderessin de la ciutat de Donestk.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor