Òmnium crida a «prendre consciència» del «poder» del «deep state» com a via per tornar al carrer

L'ANC ironitza sobre la taula de diàleg

com a eina per ra les portes del cinquè aniversari de l'1-O. Durant la seva intervenció a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada (Conflent), el president de l'entitatha dit també que cal combatre'l utilitzant la denúncia per "erosionar-lo" tant a Catalunya com "internacionalment"."L'Estat ha deixat de ser el garant dels drets fonamentals per ser el principal responsable de la seva vulneració", ha afegit. La presidenta de l'ANC,per la seva banda, ha apel·lat aa per "aconseguir les nostres aspiracions nacionals".Combatre el deep state i "prendre consciència" del seu poder i els seus "tentacles" com a "instrument" per recuperar els carrers a les portes de l'11-S i l'1-O. Les entitats sobiranistes Òmnium i ANC han participat aquest dilluns a la conferència "Deep State vc qualitat democràtica i aspiracions nacionals" a la UCE i han reivindicat la "denúncia" tant a nivell nacional com internacional com a eina per combatre'l.Durant la seva intervenció, el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha assegurat que el "deep state" actua sota l'empara de les estructures estatals per "garantir" la unitat d'Espanya. Antich ha lloat el moviment independentista i ha dit que es tracta del moviment democràtic "d'alliberament" més important a nivell europeu de l'última dècada. Per això, ha afegit, han centrat els seus "esforços" contra l'independentisme català. Fins i tot, ha dit, "quan això ha suposat la suspensió de l'estat de dret".En relació a això, ha dit que el "deep state" aplega molts àmbits i que un d'ells són les anomenades "clavegueres" de l'Estat, que "s'ha normalitzat com un dels elements constitutius". "No se n'avergonyeixen sinó que l'inspiren, el protegeixen, l'orienten i l'avalen. Com a mínim des del 88", ha remarcat. Amb tot, ha dit que cal utilitzar-ho com a "palanca democràtica que permeti l'enfortiment del moviment per aconseguir el que pretenen evitar: Les demandes d'aspiració nacional".Per la seva banda, Feliu ha apel·lat a vèncer el "deep state" a través de la "democràcia" per tal d'aconseguir les "aspiracions nacionals". Durant la seva intervenció, la líder de l'ANC ha fet una dissertació sobre les diferents vessants del deep state: les "xarxes secretes" i les "declarades".A torn de preguntes, Feliu també ha ironitzat sobre la taula de diàleg i ho ha comparat amb "parlar d'una cabanyeta dalt del Turó de l'home" per "fer veure que això és un diàleg". "Un taula de diàleg amb un Estat que ja ha dit per activa i per passiva que no pot i no vol, que no entra dins el seu esquema parlar d'autodeterminació i amnistia...", ha etzibat.

