Instagram expulsa un conegut influencer pel seu discurs d'odi cap a les dones

Facebook i Instagram han decidit bloquejar els perfils d', exparticipant del concurs Big Brother i influencer amb més de 4 milions de seguidors, entre ells molts joves de menys de 18 anys. ElEls–d'odi cap a les dones- que publica contínuament.En els seus continguts, Andrew Tate assegura que les dones són "propietats" o que "haurien d'assumir la seva responsabilitat" quan són víctimes d'abús sexual. I no només això.A més a més, els seus vídeos també contenen missatges contra el col·lectiu LGTBIQ+. És per tot plegat, que Facebook i Instagram ha dActualment, Andrew Tate està, on va marxar a viure, perquè allà, segons va assegurar en un vídeo, "és menys probable que la policia persegueixi al·legacions d'assetjament sexual que no pas als Estats Units".

