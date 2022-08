La millor postura per prendre't una pastilla amb efecte (gairebé) instantani

pot ser una missió complicada per a algunes persones a qui els costa engolir-la sencera. D'altres, però, ho fan sense cap complicació. El més important de tot és l'objectiu: que faciel més ràpid possible.Un estudi de la Universitat Johns Hopkins, als Estats Units, publicat a la revista Physics of Fluids revela quedirectament en quantatarda el metabolisme a-la. Així, la postura corporal pot jugar un paper crucial: hi ha diferències de fins a més d'una hora.La investigació es basa en la mecànica de la dissolució del fàrmac en l'estómac humà, tot i que la majoria de medicaments no fan efecte fins que l'estómac tira els continguts a l'intestí. Així,en aquesta part de l'estómac,i farà l'efecte desitjat.Per determinar on farà cap la pastilla un cop ingerida, és molt important respectar la postura que es manté en el moment de tragar-se-la. Després de provar quatre postures diferents -estirat sobre el costat esquerre del cos, estirat sobre el costat dret del cos, recte i estirat cap per amunt-, la conclusió de l'estudi diu que la posturaEn aquest cas, la persona tardael medicament, mentre que si es pren recte o estirat cap per amunt es tarda fins a 23 minuts. Finalment, la pitjor postura és estirar-se sobre el costat esquerre, ja que el cos necessita fins a 100 minuts per absorbir el medicament.

