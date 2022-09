«S'ha perdut la professionalitat: les botigues de souvenirs no fan res per a la gent»

La propietària de la Guanteria Alonso col·loca els ventalls perquè els clients puguin tocar-los Foto: Laura Colell

Falta de professionalitat i especialització

Fusió digital i presencial

"S'han perdut la professionalitat i l'especialització: l", deixa clargerent i propietària des de fa 37 anys de l'emblemàticade Barcelona. Són escassos elsi locals que romanen a la ciutat actualment. Quantes botigues tenim a prop de casa que hi portin instal·lades més de 10 anys? I a quantes hem vist abaixar la persiana? La històricai la peculiarexpliquen com han sobreviscut a l'entorn hostil que presenta Barcelona per als comerços locals.Des delal carreres troba un local d'estil modernista que mostra a través dels seus vitralls tot tipus de ventalls, guants, carteres, bosses de mà de cerimònia, i altres complements. L'actual propietària explica com creu que ha resistit la guanteria durant més d'un segle al centre de Barcelona: "Tenim gamma de tota mena: des de ventalls defins a ventalls, i el mateix passa amb els guants", explica. En canvi, "hi ha altres comerços que només venen productes cars i d'altres que només de barats", compara.Davant laque des de fa anys s'han implantat al centre de la ciutat, els negocis tradicionals opten per adaptar-se a la: "Tornar a obrir la pàgina web després de la pandèmia, millorar la il·luminació i canviar la distribució", detalla Alonso. La propietària de la guanteria posa èmfasi, recordant que antigament els halògens no hi eren, i també explica que cada vegada posa més gènere a les vitrines amb els ventalls "de manera accessible perquè els puguin"."Ara la gent diu moltes mentides per tal de vendre;", afirma amb contundència Alonso. L'essència del seu comerç, segons ella, no la tenen molts dels nous negocis que s'instal·len a la ciutat. La venedora es diferencia també de les noves botigues pel fet de mirar per a la gent: "S'ha de fer producte per a tothom i no només produir allò que es vengui molt; per exemple, s'ha de tenir en compte la gent que fai jo faig turbants", detalla.Antigament, si necessitaves una eina et dirigies cap a la ferreteria i si desitjaves arreglar una peça de roba anaves a la botiga de teixits. Avui en dia, però, es pot trobar qualsevol producte a qualsevol local: "", qüestiona Alonso. A més a més, pel que fa a les botigues de souvenirs, critica quei, així, que no hi hagi competència entre ells i repartir-se el pastís. És per aquest motiu que la venedora de guants afirma que "".Després de la pandèmia, molts negocis han hagut d'actualitzar-se i, en conseqüència,. En aquest sentit, els comerços emblemàtics de Barcelona, per tal de sobreviure, també s'intenten adaptar a la situació. N'és un exemple el cas de la(Gran Via 616), especialitzada en literatura de viatges des del. "Vam celebrar un Sant Jordi única i exclusivament amb la venda on-line", recordaMalgrat que la digitalització és poc evitable per part de molts comerços, Altaïr continua volent prioritzar el seu valor afegit i no perdre la seva essència: "Intentem no competir contra el que és impossible competir i procurem donar el valor afegit queo grans agències de viatge no poden donar", apunta Bernadas. El seu objectiu i tret diferencial éssinó fer un acompanyament als interessats i connectar culturalment diferents territoris.Tot i voler prioritzar el tracte presencial amb els clients, asón conscients que el seu proper repte és avançar tecnològicament i descobrir la manera de poder adaptar la seva idea de negoci al món digital: "Digitalitzar-nos és inevitable isempre mantenint la nostra essència", confessa Bernadas."Si Barcelona té una cosa bona és que téi, part d'aquesta ànima, la donen els petits comerços que representen la", sosté Bernadas. Perés imprescindible que els comerços tradicionals i locals de Barcelona subsisteixin, i així ho defensen els mateixos negocis davant l'amenaça de les grans cadenes.

