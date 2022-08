Els estats de WhatsApp es convertiran en «Stories» al llistat de xats

La companyia de Mark Zuckerberg continua fentconstantment a la seva aplicació de missatgeria instantània,. Ara, però, la darreraanunciada és gairebé una còpia d'una de les facilitats que ofereixen algunes de les aplicacions més mítiques del grup, Instagram i Facebook.Es tracta de les conegudes com a, que tenen una durada de. Tot i que WhatsApp ja fa temps que ofereix la possibilitat de penjar aquestes fotos efímeres, en el seu cas es nomenen "" i es troben en una pestanya específica de l'aplicació. Ara, però,Així, lade lade cadascun dels usuaris es veuràper una línia de color verd sempre que aquesta persona hagi penjat un "estat" o storie efímer i. Aquesta nova versió facilitarà que els usuaris vegin més els estats, que per ara quedaven una mica amagats de l'activitat rutinària i freqüent de l'aplicació.D'aquesta manera, el llistat de xats de WhatsApp serà moltal llistat de xats, on es poden veure els cercles de color envoltant les fotografies dels usuaris que han penjat un Storie en les últimes 24 hores. A WhatsApp, però, la diferència serà quePer ara, i segons ha anunciat el portal de tecnologia WABetaInfo, l'actualització només es preveu en dispositius mòbils de la marca, és a dir, amb sistema operatiu. A més, de moment només tenen accés a aquesta característica alguns provadors, tot i que s'espera que la companyia ho ampliï a la resta d'usuaris "les pròximes setmanes".

