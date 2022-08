Ajornat el desallotjament d'una família que vivia en un hostal proporcionat per l'Ajuntament de Barcelona

La situació de la família

Elque fuig de la invasió russa d’Abkhàzia que viu en una habitació d'undes’hafins que Serveis Socials de l'Ajuntament es reuneixi amb els afectats. Fa sis mesos, quan la Lela i l’Omar van arribar a Barcelona amb els seus fills de 9, 7 i 4 anys, el Servei d’Atenció a Immigrants, Migrants i Refugiats (SAIER) els va oferir un hostal del Barri Gòtic com a mesura temporal.Fa unes setmanes el SAIER va comunicar a la família que se lii que havia d’Després de diverses protestes per part de la família i l’entitat Raval Rebel,s’haa continuara la família fins que es reuneixi amb Serveis Socials.Segons l’, quan van arribar els van reconèixer la condició d’ai els van assignar l’hostal com a solució habitacional. Segons el, en canvi, la famíliaa l’estat espanyol i per això no tenen accés als recursos previstos pels refugiats polítics.No obstant, com que tenen tres fills menors d’edat, el SAIER i Creu Roja van treballar conjuntament per donar unai se’ls va oferir allotjar-se a l’Hostal Baires del carrer Avinyó, al barri Gòtic de Barcelona, on encara resideix la família. Fa unes setmanes, però, la família va rebre unade l’ajuntament on se’ls deia que no se’ls prorrogava l’ajuda i que havienSegons l’entitat a favor del dret a l’habitatge, que ha sortit en defensa de la família, la notificació deia que havien de marxar de l’hostal el dia 16 d’agost. Però, expliquen, les protestes d’aquell dia van ajornar el desallotjament per a l'endemà, quan noves protestes el van fer ajornar fins a aquest dilluns.Aquest matí, de nou, un grup de membres de Raval Rebel s’ha concentrat davant de l’hostal per fer front a un possible desallotjament. No obstant això,al carrer Avinyó, així com tampoc cap representant del SAIER ni de l’Ajuntament. En el seu lloc, la família, segons ha detallat, ha rebut una altradient que el desallotjament seria aquestMés tard, ja a la tarda,ha anat més enllà i ha comunicat quefins que la família esamb serveis socials per fer seguiment del seu cas. El consistori no ha precisat per què va notificar a la família fa unes setmanes que els retirava l’ajuda, però ha afegit que rebre aquest suport “implica assistir a una sèrie d’entrevistes periòdiques”.“Creu Roja i Saier han tornat a citar la família per quarta vegada per intentar que es faci un seguiment social de la seva situació. Mentrestant, comptaran amb el recurs habitacional actual”, han asseverat fonts de l’Ajuntament.La Lela i l’Omar vivien amb a Geòrgia, a la regió d’Abkhàzia, d'on són originaris. Però, segons expliquen, en els últims anys Rússia ha anat envaint el país: “Cada dia Rússia controla un centímetre més del país”, diu l’Omar. Per això, aquesta família georgiana va decidir marxar del país i va arribar a Barcelona en avió el passat mes de març. Tot i que a Geòrgia els dos tenien feina, ella com a mestra de georgià en una escola i ell com a economista, aquí no en van trobar perquè no parlen català ni castellà.Davant la manca d’ingressos i atès que tenen tres fills menors d’edat, el Servei d’Atenció als Immigrants, Migrants i Refugiats (SAIER) els va concedir una ajuda en forma d’allotjament durant sis mesos a l’Hostal Baires del barri Gòtic de Barcelona. La família, però,: “Només hi caben els matalassos. No s’hi pot caminar ni fer-hi res”, diu l’Omar.A més, elde família, l’Omar, assegura quea l’hostal i queen un banc per seure proper al lloc on dormen la seva dona i els seus fills. “Aquesta nit només he dormit dues hores. I en aquests mesos he perdut molt pes. Quan vaig arribar pesava 85 kilos i ara en peso 63”, afirma. Afegeix que no sap per què no el deixen entrar, peròque és elqui haL’Omar diu que van venir a Barcelona perquè un advocat de Geòrgia els va dir que aquí els seria més fàcil obtenir la regularització com a asilats polítics. Però després de quatre mesos dormint al carrer, se’n penedeix: “”, diu. Finalment, denuncia que els seus fills estan vivint en una situació de “molt estrès” però que el sistema de salut no li permet portar-los al psicòleg.

