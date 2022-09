El poble de mentida per a gent amb alzheimer

En Holanda hay un pueblecito donde viven felizmente 150 personas.

Lo que no saben es que TODO LO QUE LES RODEA ES FALSO: sus casas, el supermercado, la cafetería y LA MAYORÍA DE SUS VECINOS.



Y es lo mejor que les podía pasar.



En #LaBrasaTorrijos de hoy: Villa Demencia.



🧵👇 pic.twitter.com/3B9fwAISSN — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) May 12, 2022

Quatre elements bastant bàsics i comuns a la majoria deque no aixequen cap sospita. I menys quan hi ha dependents, cambrers i treballadors del banc o del supermercat que t'atenen quan surts de casa. La veritat, però, és que aquest petit poble holandès de 150 habitants és deTothom qui hi viu pateixi els treballadors sónque no només els cuiden, sinó que simulen ser els treballadors del municipi. Des de cobrar-los la compra -pagada amb diners de mentida- a preguntar-los cada dia què volen quan entren al bar, tot i saber-s'ho de memòria:". El periodista Pedro Torrijos ho explica en un fil de piulades a Twitter i ho compara amb la pel·lícula El show de Truman, en què el protagonista viu en un món fictici i tots els seus actes són enregistrats. La diferència, però, és que Truman (el protagonista) sospitava que era un món irreal, mentre que els avis de Vila Demència no.L'èxit de De Hogewik -així es diu la "residència"-, tot i l'elevat cost per viure-hi, s'ha. Algunes, amb edificacions modestes de cara a l'exterior, amaguen passadissos que simulen carrers, amb jardins i porxades privades incloses per a l'entrada a cada habitació, a més de carrers comercials amb botigues i cafeteries. D'altres, en canvi, tenen un aspecte més "natural". L'edifici social està envoltat d'altres construccions fictícies que simulen els serveis del poble.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor