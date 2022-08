El punt lila de la plaça de la Revolució ha atès un total dea les. Les intervencions que ha realitzat l'espai instal·lat durant la celebració han sigut per. També, el Casal Popular Tres Lliris va rebre dues denúncies dea noies.Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, el punt de seguretat ha dut a termedavant de situacions de possible agressió. A més, ha fet més deper prevenir assetjaments durant la festivitat que va acabar el passat diumenge.Gràcia va tancar ahir una de les festes mésde la seva història. Enguany, laacollia el punt lila; un espai que proporciona assessorament, informació i suport per tal de prevenir i fer front a possibles situacions d'agressions masclistes i LGTBIfòbiques i abús en la via pública. Aquesta vegada la seguretat es va voler reforçar respecte els anys anteriors i el barri barceloní va optar per tenir diversesrecorrent cada dia els espais de la festa major, amb l'objectiu d'i oferir assessorament, tot garantint la seguretat als carrers -molts d'ells guarnits-.Eldel districte gracienc va tenir clar des d'un inici que volia que la seva festa fos feminista i segura per a tothom. És per això que ha ofert una programació endurant la celebració: concerts, discjòqueis, teatre i recitals poètics a l'. Aquesta iniciativa, organitzada pel, va estar en funcionament entre el 15 i el 20 d'agost.

