Intent de boicot a Vilagrà a la Universitat Catalana d'Estiu

ERC juga amb tots nosaltres

Per 11S14 el 22 d'agost de 2022 a les 17:05 0 2

Aquesta taula cada vegade te més detractors i menys seguidors, per sort per els independentistes es preveu un final, despres de la última trobada prevista per a la tardor, i es que haurem perdut miserablement dos valuossos anys de la nostre vida i llibertat. per un falç caprici de ERC, no ens ha de sorprendre que la gent marxi de la xerrada de la Vilagrá a la Universitat Catalana d'Estiu, es tot una farça.