Google penalitzarà els continguts «clickbait»

ha anunciat canvis al seu cercador que busquen prioritzar els continguts rellevants, informatius i útils per a l'usuari sobre els que aposten més per estratègies per atraure clics, també coneguts com aLa companyia tecnològica modificarà elamb què es mostren amb els continguts rellevants per a l'usuari al cercador, amb l'objectiu de destacar laque pugui ajudar l'usuari quan inicia una cerca.En concret, el nou rànquing evitarà mostrar en posicions principals el contingut que no siguini tingui, és a dir, el que "sembla haver estat creat principalment per obtenir una bona classificació alsde cerca", com indica en el seu bloc.Aquest canvi s'implementarà primer per als usuaris ena tot el món a partir de la setmana que ve. La companyia acompanyarà aquest canvi en l'ordre d'aparició de les notícies amb una actualització que permetrà trobaroriginals i de qualitat a les cerques de

