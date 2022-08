Un actor mític d'«Aquí no hay quien viva» pateix Parkinson

Santiago Ramos, a la sèrie "Familia"

Un dels actors més recordats pel seu paper a, és notícia pel seu estat de salut. Segons ha informat la seva família, l'intèrpret d'a la mítica ficció d'Antena3 pateix la malaltia dedes de fa uns anys.Ramos, de 73 anys, en fa set que va allunyar-se de les càmeres i els escenaris per problemes de salut. La seva parella,ha revelat en una entrevista que ja era per laque durant aquest temps ha continuat avançant fins al punt que "ja no pot conduir".En plena onada de rumors sobre si la retirada de Ramos era per lade l'actor, Almenara ha explicat que els motius han estat de salut: "Era molt bo en el teatre i ha rebut projectes molt bons, però el Parkinson afecta la memòria", diu, i afegeix que "". En aquest sentit, afegeix que "no som rics, però en tenim per cuidar-lo perfectament".Tot i que el record més viu sobre Santiago Ramos és el seu pas per tres de les cinc temporades d'Aquí no hay quien viva, l'actor ha tingut una llarga trajectòria ambL'any 1996 va guanyar el premi Goya com a millor protagonista pel seu paper a Como un relámpago.

