El sandvitx que la reina Elisabet II berena cada dia des que tenia 5 anys

Tant li agrada aquest sandvitx, que la reinael berena cada dia des que tenia 5 anys -ara en té 96. Nou dècades fidel a un mateix plat, que ingereix sempre a l'hora del tè. El mitjà «» recull que es tracta d'un dels seus moments preferits del dia. Entre les 15:30 i les 17 hores, la monarca gaudeix de sandvitxos, brioixos i diversos pastissos petits.L'antic xef reial,, ha revelat la recepta. "Pa amb melmelada, generalment de maduixa, i una mica de mantega", ha explicat a «The Mirror». No obstant això, no li val amb qualsevol melmelada. "La feiem alamb les maduixes escoceses dels jardins", ha afegit l'antic cuiner de palau.McGrady va treballar per la família reial anglesa durant 15 anys i va rebre la seva formació a l'Hotel Savoy de Londres. Segons ha declarat, un altre sandvitx que la reina gaudiex especialment, és el de, "amb mantega, unes rodanxes fines de cogombre i una mica de pebre". Sigui com sigui, Elisabet II no negocia el berenar i sempre pren el te, sense importar a quina part del món es trobi.

