El conductor «va accelerar» mirant els ciclistes a la cara abans d'atropellar-los, segons un supervivent

Nous detalls de l'atropellament múltiple a Castellbisbal que diumenge va matar dos ciclistes i en va deixar tres ferits, un encara en estat crític.que en va sortir il·lès i president del club ciclista de Rubí, Pedro Cancio,a l'agència EFE, quan ell i uns altres set ciclistes feien la ruta Gelida-Terrassa.Concretament, el que ha detallat Cancio és quemirant-los a la cara i els va engegar a pastar fang. Això ho va veure el que anava últim del grup, segons ha detallat el supervivent, que va caure a un costat i va veure com els recriminava els fets i els treia el braç per la finestra com dient "aquí us quedeu". El ciclista, però, ha precisat que no van arribar a veure la cara al conductor, tot i que el company del final sí que va poder constatar que era "un noi".Segons Cancio,, motiu pel qual -i tenint en compte la seva actitud- ha considerat que "no és un accident, no ha sigut sense voler". Per a ell, "tal com van passar els fets, és un atemptat". I de la mateixa manera que la Federació Catalana de Ciclisme, el club ciclista de Rubí -d'on eren les dues persones que van morir-ha demanat que les lleis els emparin, que els "delinqüents no quedin impunes" i que "els jutges tinguin eines per castigar-los".Es tracta d'un home de 41 anys de Martorell, que té antecedents per violència de gènere i delictes de trànsit.A banda de l'esmentat, el supervivent també ha destacat la rapidesa amb què van arribar els equips d’emergències sanitàries i els Mossos d’Esquadra, que continuen investigant el cas.

