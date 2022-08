Vaixells de la 2a Guerra Mundial carregats d'explosius enfonsats amenacen el trànsit fluvial a Europa

La sequía en el río Danubio hace aparecer a barcos de guerra alemanes de la II Guerra Mundial.⛴🗺🍁🍂 #Meteorología #emergenciaclimatica #Historia

Les altes temperatures i laarreu d'Europa estan deixant imatges insòlites. És la pitjoral continent dels últims anys i els grans rius, com el, estan amb els cabals més baixos de l'últim segle. La conseqüència: el centre d'Europa s'està convertint en unper lesde laque surten a la llum.El, al seu pas per, deixa veurequan escapaven de l'exèrcit soviètic. Els bucs militarsi el trànsit fluvial s'està veient amenaçat, segons explica La Vanguardia. Tot i que anteriorment ja se n'havien pogut veure, la sequera d'enguany n'ha destapat ja més de vint, alguns dels quals suposen unCom a solució al baix cabal del riu, les autoritats sèrbies han optat pereldel riu per poder mantenir obertes les vies de navegació del Danubi, ja que són vitals per al transport de mercaderies al centre d'Europa. A la localitat sèrbia de Prahovo, la troballa dels vaixells de guerra ha obligat a reduir la secció navegable dels 180 metres als 100.

