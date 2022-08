L'avís d'una conductora novella a la resta de vehicles

Unapoc segura de les seves aptituds ha escrit uncuriós al vidre del darrere del seu. És, ni més ni menys que una lasobretot als més impacients que no tenen en compte si algú porta la "L" verda enganxada al vehicle indicant que és novell.Aquest és el missatge que s'ha fet viral a la xarxa després que un altre conductor gravés el vehicle vermell que conduïa la pilot novella pels carrers de Mèxic. Està escrit en un retolador dei amb, ideal per a totes les vistes.El vídeo, que s'ha penjat a, ha tingut moltes respostes, la majoria dea la noia. "Que bo que els avisi, hi ha gent ben impacient, se'ls oblida quan ells van aprendre a conduir", ha comentat un usuari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor