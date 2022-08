L'1x1 de la batalla de Stalingrad: qui liderava els exèrcits soviètic i nazi?

Txuikov, al quarter general de Stalingrad | Wikipedia CommonsEl principal artífex de la resistència soviètica després de la desfeta de Stalingrad davant dels exèrcits comandats per Friedrich Paulus va ser Txuikov, home de confiança de Stalin i un dels herois més grans de la URSS durant la Segona Guerra Mundial. Va aterrar a la ciutat per substituir a Andréi Yeriómenko, comandant que "havia perdut Stalingrad" i va decidir aplicar els principis de la Guerra Patriòtica a la batalla: vèncer o morir. Amb els mitjans paupèrrims que tenia,d'executar tots aquells que es batien en retirada, de no alimentar cap mena de consigna derrotista i la política militar d'abraçar l'enemic. Aquesta darrera consistia en mantenir les tropes tan a prop de l'exèrcit nazi que no els permetés fer servir la supremacia aèria que havia generat durant anys la Luttwaffe. Txuikov es va convertir en l'únic comandant suprem que quedava a Stalingrad l'any 1942, en el pitjor moment de la batalla. Ell no va ser informat de les preparacions per a l'Operació Urà, però va ser venerat per les tropes i per la població de la URSS -gràcies, en part, a la propaganda- per la seva defensa a qualsevol preu de Stalingrad.