El PP votarà en contra del decret energètic de Sánchez si no s'eliminen les «frivolitats»

Elaquest dijous endelproposat pel govern de Pedro Sánchezl'executiulesdels. Així ho ha anunciat aquest dilluns Elías Bendodo, coordinador general del PP, des de Gènova, que ha titllat de "" lesproposades per: "No està a l'altura d'allò que necessita el nostre país".Bendodo ha fet referència a la necessitat d'espanyoles per fer front a la crisi energètica del moment i garantir l'"" davant les amenaces de Rússia de tallar el gas. Ho ha dit al·legant que alguns països europeus estan proposant ara allargar la vida de les seves centrals o, fins i tot, construir-ne de noves.En aquest sentit, el popular ha instat Sánchez a "aprofitar" el Consell de Ministres d'aquest dimarts per"Hem d'elaborar un decret seriós, no d'improvisació", ha subratllat Bendodo, fent referència a la negativa del govern espanyol d'atendre les peticions de l'oposició.A més, el coordinador dels populars s'ha referit també a la necessitat d'afegiralperquè el seu partit voti a favor del decret energètic, més enllà de lade les" com l'apagada d'aparadors o els límits de temperatura a l'aire condicionat.Pel que fa a l'assolida per l'estat espanyol i Portugal per posar un, el dirigent popular ha fet referència a l'"estafa ibèrica". Segons ha indicat,n'és la més, ja que s'han triplicat les exportacions de gas al país veí: "Està mal plantejat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor