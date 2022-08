La roda d'un tren Intercity descarrila a Reus

Unque feia el trajecte entreha patit eld'unaaquest dilluns al matí a l'intercanviador de la Boella, al terme municipal de. La incidència s'ha produït durant el canvi d'ample de via a les 9.53 hores, segons ha informat Adif.i tot i que Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat no s'ha activat cap dotació del Sistema d'Emergències Mèdiques. Des d'Adif s'ha activat un dispositiu per fer eluna operació que s'ha completat a les 13.15 hores. Tot plegat ha generat algunsen la circulació ferroviària que s'han minimitzat perquè a la zona de l'intercanviador hi ha dues vies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor