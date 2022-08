Més obres al túnel de Glòries: dos carrils tallats fins al setembre

Noves obres al túnel de lesde. Cada sentit del túnel tindrà disponible un carril menys fins al 31 d'agost per la instal·lació de balises lluminoses a les entrades. En sentit de sortida, en direcció al, caldrà restringir la circulació de la Gran Via entre Marina i Padilla. En sentit d'entrada a ciutat, en direcció al, s'anul·larà el carril bus d'entrada a ciutat des de l'entrada del túnel.Afectarà el costat mar, i es treballarà en tres fases per permetre sempre mantenir operatius dos carrils de circulació per sentit. Mentre durin les afectacions, l'de Barcelona recomana entrar a la ciutat per la sortida pel carrero lesen lloc de fer-ho pel túnel.Ja a principis de mes, es van fer treballs de pavimentació del tronc central de lade les Corts Catalanes entre el carrer Padilla i Lepant. Això va comportar l'ocupació del carril lent de cada sentit de circulació, deixant habilitats dos carrils en cada sentit. També es van produir diversos talls així com la reducció dels carrils habituals en sentit sortida de la ciutat del túnel de Glòries de tres a un.Sobre els efectes de l'obertura del túnel, divendres es va conèixer que ha permès reduir en un 39% el(NO2) i en un 7% les partícules (PM10) a la zona. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència de Salut Pública, ha fet una anàlisi de l’evolució dels nivells de contaminants atmosfèrics comparant-los amb l’estació fixa de l’de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. D'acord amb això, s’han estudiat els nivells d’aquests contaminants durant la fase d’obres, durant l’obertura del túnel en un sol sentit i amb l’obertura completa. L’anàlisi conclou que a partir del darrer període els nivells de NO2 s’han reduït en comparació amb els altres dos períodes.

