Vídeo | San Mamés canta a l'uníson «El Gat Rumbero» de La Pegatina

Flipando!! 😱😱 La afición con la melodía de Gat Rumberu 🎉🎉 Eskerrik Asko @AthleticClub 🤘 https://t.co/ST10waL0HR — La Pegatina (@lapegatina) August 21, 2022

és considerat per alguns aficionats i aficionades al futbol com un dels millors estadis de l'Estat. Un dels motius ésAquest diumenge, els seguidors i seguidores del conjunt basc han tingut l'oportunitat de tornar-ho a demostrar en el segon partit de la temporada 2022-23 de La Liga., ha acabat amb victòria de l'equip local: 1-0 amb gol d'Álex Berenguer.En un dels moments del partit, una part de l'afició de l'Athletic, el grup català fundat el 2003 a Montcada i Reixac. Qui ha donat a conèixer el fragment de vídeo on es veuen els seguidors bascos és el compte de Twitter del club amb un tuit que diu: "San Mamés, una altra vegada, espectacular"., i també, adelitant-se amb el moment viscut a San Mamés, ha escrit: "Al·lucinant. L'afició amb la melodia de El Gat Rumbero. Gràcies, Athletic".

