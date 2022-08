Vilagrà demana votar un nou president del Parlament de Junts «com més aviat millor»

La consellera de la Presidència,, descarta pactar una novaamb cap altre grup que no sigui Junts. Després de participar en una conferència sobrea la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) aquest dilluns, ha dit que l'actual situació d'interinitat després de la suspensió de"no té sentit" i que "no afavoreix en res la institució". Per això, ha apel·lat a Junts a canviar de posició iEn aquest sentit, la consellera ha dit que ERC "sempre" i que el que tenen amb Junts –que li atorga la presidència del Parlament- és "totalment vigent". "No ens plantegem cap altra opció", ha afegit tot responent a la proposta del primer secretari del PSC,, qui ha proposat forçar un canvi rellevant Borràs de la presidència definitivament De fet, Pere Aragonès ja havia asseverat en una entrevista recent que la interinitat al capdavant de la cambra "no és bona" i convidava Junts a plantejar un candidat alternatiu. Vilagrà ha matisat ara que aquesta nova eleccióen funció de com es desenvolupi el judici a Borràs i ha confiat en que aquestes diferències -el partit de la presidenta suspesa ha rebutjat proposar un relleu- no impactaran en l'que mantenen les dues forces independentistes.Sobre si ERC veu el PSC com a possible soci perde la Generalitat del 2023, després de les declaracions d'Illa en les quals ha reiterat que el PSC està disposat a treballar en els comptes sense pensar en què li convé al seu partit sinó a Catalunya, Vilagrà ha respost. "Tenim un pacte de governabilitat, acords previs i socis prioritaris. Nosaltres volem treballar amb la CUP aspectes també dels pressupostos, també amb els comuns. És aquí on ens situem, no ens plantegem un canvi de socis", ha resolt.

