Elha anunciat l'arribada deaddicionals de vacunes contra la verola del mico. Amb aquesta última addició, gestionada per l', les autonomies comptaran amb més de 17.000 dosis contra el virus, segons ha informat el Ministeri a través d'un comunicat. El juny se'n van incorporar 5.300 i a l'agost, més de 7.000.Les vacunes s'han de conservar ultracongelades per garantir-ne la qualitat i que es posen a disposició de les autoritats de salut pública per controlar el brot. Des que va començar la vacunació, el 21 de juliol, fins dijous de la setmana passada, s'han administrata Catalunya. Les que encara no han estat administrades es reserven majoritàriament per. D'altra banda, hi ha 2.146 dosis més d'una segona entrega de la setmana passada que encara no s'han administrat., hi ha 1.825 casos de verola del mico, segons dades de divendres. Al conjunt de l'estat, lalidera la llista, amb 2.216 casos. Cap altra supera els 1000 casos: Andalusia (739), Comunitat Valenciana (405), País Basc (188), Balears (169) i Canàries (144). Per sota dels 100 hi ha Galícia (95), Aragó (61), Castella i Lleó (57), Astúries (55), Castella-la Manxa (44), Múrcia (42), Extremadura (30), Cantàbria (29), Navarra (16), La Rioja (4), Ceuta (0) i Melilla (0).

