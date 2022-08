Impressionant vídeo d'un toro que aixafa i destrossa una furgoneta als correbous del País Valencià

Un toro aplasta una furgoneta en las fiestas de Vallada



Un toro ha sortit del recorregut i ha acabat contra uns vehicles que estaven aparcats al carrer. Concretament, s'ha centrat en una furgoneta de color blanc. Primer, ha envestit contra el lateral i després hi ha pujat a sobre, l'ha aixafat i clavant-li coces li ha provocat diversos danys de consideració.Alguns dels assistents han gravat el succés i l'han penjat a xarxes socials. En el vídeo d'un dels usuaris, es veu comAixí doncs, tot i el moment de pànic que es va viure, el succés ha quedat en un ensurt i, aquesta vegada, no s'ha de lamentar cap dany personal. El diumenge, aquest cop sí, un jove de 24 anys va morir per l'envestida d'un bou d'un altre tancament a Vallada.El vídeo també ha fet sorgiri la necessitat de la seva presència en elles. I és que, fa només uns dies, unes altres imatges d'un grup de vaques que es desentenien d'un tancament a Navarra i entraven a una sucursal bancària també desfermava la polèmica.

