Històries d'amor que no van poder ser

Lorca i Dalí, dues ànimes bessones

Federico García Lorca i Salvador Dalí. Foto: Universo Lorca

Frida Kahlo i Chavela Vargas, explosió de passió liberal

Frida Kahlo i Chavela Vargas Foto: Pinterest



Cleopatra i Marco Antonio, ànsies de poder i seducció

Pìntura de Cleopatra i Marc Antoni Foto: Ràdio Continental

La història està farcidaPotser per això és un dels temes preferits de la tradició literària: enamoraments intensos i passionals que demostren que el sentiment està per sobre de la misèria, l'avarícia i la classe social. A banda que aquest estereotip fomenta actituds tòxiques i misògines,A la vida, de vegades, es coneix a la persona indicada sota circumstàncies desafortunades.Ja ho va dir el director Billy Wilder a l'escena final de Con faldas y a lo loco:. Són molts els personatges històrics que han sucumbit al sentiment amorós i han iniciat una, que no ha arribat a bon port bé perquè un dels protagonistes no va estar a l'altura o bé per l'opressió del context social. Així, avui fem un recull deL'apassionant amor entre els artistes ha quedat recollit en l'obra, que agrupa les cartes plenes de paraules d'afecte que Federico García Lorca i Salvador Dalí van enviar-se entre 1923 i 1936. No hi són totes, ja que algunes correspondències van perdre's amb el pas del temps i d'altres va destruir-les Gala, musa i parella de Dalí, a priori gelosa pel vincle entre ells.La seva va ser una història d', però els implicats mai van negar els sentiments. Lorca va plasmar l'essència del pintor en bona part del seu poemari, però un dels més característics és l'. L'artista plàstic també va dedicar-li unes paraules: "Tu ets una borrasca cristiana i necessites el meu paganisme (...)", va dir-li en una de les cartes.El vincle va trencar-se temporalment perSembla que Dalí no volia mantenir "sexe homosexual" i va allunyar-se de Lorca. Els artistes van treballar en la seva obra per separat fins a 1930, quan unels va unir de nou. "Em va agradar l'engany que vas intentar fer a la meva família. Llàstima que jo no estigués allà; t'hagués donat els diners", va escriure-li Lorca.Lluny de distanciar-los, aquest fet va trencar el silenci després de tants anys. El 1935 van retrobar-se a Barcelona, on Lorca va afirmar que eren. No obstant això, la guerra civil va ser l'obstacle que no van poder superar. Lorca, que era homosexual i republicà, va ser ràpidament objectiu del bàndol franquista iDalí, aleshores exiliat a Itàlia, va sentir-se responsable per no haver insistit que el poeta marxés amb ell. Lorca, amb gran convecció política,tot i que les ambaixades de Mèxic i Colòmbia l'havien oferit asil.. Aquesta és la paraula que, segons la llegenda, va dir el pintor referint-se a la resiliència del poeta.La història sembla tenir predilecció per unir artistes. Una de les relacions d'amor més recordades -i, fins i tot, un, és la de Frida Kahlo i Chavela Vargas, dues dones apassionades i sentimentals.És ben sabuda la relació que Kahlo va mantenir amb el muralista, plena d'alts i baixos i d'actituds tòxiques. Entre les seves anades i vingudes, Kahlo i Rivera van decidir mantenir una, ja que les dues parts havien tingut diversos afers. Kahlo va mantenir relacions extramatrimonials amb homes i dones, incloses personalitats famoses de l'època com Lev Trotsky o Tina Modotti. IVa ser la cantant mexicana qui va explicar la història en unestrenat el 2017, cinc anys després de la seva mort. Ella i Kahlo es van conèixer en una de les tantes festes que organitzava la pintora, que es caracteritzaven pel ball, l'alcohol i els riures. Vargas, 12 anys menor, ja despuntava en l'àmbit musical. Per la cantant, Kahlo va ser amor a primera vista: "Vaig pensar que no era un ésser d'aquest món.".Frida Kahlo també va sentir atracció. Malgrat que s'ha destruït bona part de la correspondència entre les artistes, en una carta que la pintora va enviar adiu que". La química entre les dues dones va ser immediata i Vargas va traslladar-se temps després a la, l'habitatge de Kahlo i Rivera.Tot i que al principi la cantant se sentia "feliç i enamorada",no va trigar a aparèixer a causa de la relació entre Frida Kahlo i Diego Rivera. En adonar-se que la pintora mai deixaria al muralista,. "Ho sé.", va respondre Kahlo, segons recull el documental. Així, la cantant va tancar la porta de la Casa Azul i mai més va tornar-la a obrir.La història d'amor entre Cleòpatra i Marc Antoni, a banda de ser de les més antigues de la humanitat, ha inspiratgrans novel·les amb finals tràgics, comI és que la relació, caracteritzada per ladins de l'imperi romà, no va ser per menys.Cleòpatra va ser l'última reina d'Egipte i va emportar-se a la tomba la, de gairebé dos segles de durada. Anys abans de conèixer a Marc Antoni, havia seduït aper assegurar-se el títol de faraona. Tanmateix, quan l'emperador romà va ser traït amb les 47 punyalades, va veure perillar el regnat.militar, polític i nebot de Cèsar.Aquest últim havia anat a Egipte a demanar comptes a Cleòpatra, que s'havia mantingut al marge del conflicte entreEsperava una dona fràgil i submisa, però era segura, seductora i decidida. D'altra banda, ella tampoc imaginava un home atractiu, culte i fort.i Marc Antoni -malgrat que estava casat amb la romana Fluvia- va traslladar-se al palau de la faraona, on hi va viure 14 anys.En un principi, Marc Antoni va renunciar a la vida militar i política romana, però una negociació amb August per l'imperi va, Octàvia. Tot i els quatre anys de relació i dues criatures, el militar continuava enamorat de la faraona, motiu pel qual. Van tenir tres fills.El més tràgic de la relació és el final: després de la derrota en la batalla final de la denominada, que va enfrontar de nou a August i Antoni, aquest últim va rebre la notícia falsa que Cleòpatra havia mort. Tanta va ser la tristesa que el militar. Cleòpatra, segons diu la llegenda, estava "trencada de dolor", però per salvar a la seva família, va, que no va caure en la trampa. Finalment, Cleòpatra va suïcidar-se de la forma tradicional, amb la

