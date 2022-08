Núvols artificials per provocar la pluja: la recepta xinesa per la sequera

Com funciona exactament aquest mètode tradicional?

Laestà afectant diverses regions al voltant del riu Yangtze, el més llarg de l'Àsia. Així que el govern xinès ha pres cartes i ha intensificat l'ús deDiferents departaments meteorològics de les províncies de Hubei i Hunan estan fent servir els anomenats, avions que disparen al cel coets que llancen químics que provoquen les precipitacions. En concret, el que es dispara són substàncies condensadores com varetes de iodur de plata que sembren núvols i provoquen les pluges.El primer pas del mètode de sembra de núvols és injectaro altres substàncies similars a l'atmosfera. Aquesta mena de substànciesque serveixen com a superfície de condensaciói un cop la condensació en crea de prou grans, la pluja cau.Però el cap de l'oficina meteorològica del comtat de Taoyuan, Yu Xiaoyao, ha afirmat en declaracions recollides pel diari Hunan Daily que"La millor requereix núvols amb unes capes que tinguin un gruix de dos a tres quilòmetres”, ha afegit Xiaoyao. De fet, la tarda del 17 d'agost, una abundant pluja en una ciutat de Hubei va alleujar les altes temperatures i, també, la pitjor sequera que ha travessat el país en els últims 60 anys. Per a crear aquestes precipitacions, els "caçadors de núvols" vanEl comtat de Taoyuan va començar el període d'altes temperatures i poca pluja a finals de juliol, amb una temperatura màxima que va arribar als 41 graus. A la província de Hubei,des del juny i prop de 400.000 hectàrees de cultius han patit danys per les altes temperatures. En les últimes dues setmanes, les precipitacions acumulades en el comtat van ser de 3,3 mm, el que suposa una disminució interanual de 82,6 mm.El Ministeri de Recursos Hídrics ha informat en un comunicat que la sequera en tota la conca del riu Yangtze estava "afectant negativament la seguretat de l'aigua potable de la població rural i el bestiar, i el creixement dels cultius".en algunes zones del centre de la Xina, acompanyada d'una onada de calor inaudita,per l'augment de la demanda d'energia i una producció incapaç d'assumir-la, amb amenaces de talls en zones residencials.

