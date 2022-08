La justícia denega la llibertat al pistoler de Tarragona abans que se li practiqui l'eutanàsia

, l'home que va ferir amb arma de foc quatre persones el passat 14 de desembre , no serà traslladat abans que se li practiqui l'eutanàsia. És la decisió que ha pres, titular del jutjat d'instrucció 5 de Tarragona, segons consta en una interlocutòria dictada aquest dilluns.L'home es troba al mòdul penitenciari a l', en règim de presó provisional. La setmana passada, a través del seu advocat Gerard Amigó va demanar ser traslladat a una altra ubicació del centre hospitalari per tal que el seu entorn pogués acomiadar-lo abans que se li practiqués l' eutanàsia, aquest dimarts 23 d'agost L'escrit es va presentar el 16 d'agost, però no ha estat fins aquest dilluns que la jutgessa no ha respost. Ho fa al·legant que hi ha indicis de la, alhora que hi ha "" malgrat el seu estat de salut. A més, destaca quePel que fa a la petició de poder acomiadar-se dels seus familiars, Zapater considera que, que no s'han acreditat incidències en aquest dret i que si se li concedís la llibertat traslladant-lo a l'Hospital de Terrassa rebria "les mateixes prestacions i cures sanitàries". "Si bé lògicament deixaria d'estar sotmès a vigilància policial, no s'adverteix que aquesta circumstància pogués afectar de forma evident la seva situació personal, ja que la seva situació física li impedeix abandonar en aquest moment l'entorn hospitalari", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor