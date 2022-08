Trànsit prepara un nou sistema de senyals per millorar la seguretat dels ciclistes

Circulació per l’AP-7

El(SCT) impulsarà un noude velocitat variable per millorar la seguretat dels ciclistes. Ho ha explicat el seu director,, en una entrevista a RAC1, on també ha avançat que les primeres proves es duran a terme el pròxim mes de setembre en “un o dos túnels” de la xarxa de carreteres catalanes. L’objectiu és que s’instal·li en aquelles vies on hi ha “una barreja de trànsit” i que puguin generar “” als col·lectius més vulnerables. “No es pot fer en totes les carreteres ni és la intenció, però servirà per reforçar la senyalització fixa ja existent”, ha afirmat.Els dispositius s’activaran quan detectin que hi ha ciclistes per indicar a la resta de vehicles l’obligació de reduir la. “El pas de la persona o grup que vagi amb bicicleta dispararà l’avís contra els senyals instal·lats per avisar els conductors de la situació”, ha afegit Lamiel. Pel que fa a les ubicacions on es posaran els primers aparells, el director delnomés ha avançat que serà en un o dos túnels que encara “no tenen triats”.Tot i això, ha recordat que es tracta d’un projecte ja licitat, que se sumarà al de lesintel·ligents –ja anunciat– on s’avisarà els vehicles de les entrades de ciclistes des d’una urbanització, començant per lade Centelles cap a. “També podrà ser útil en altres vies on hi ha un important flux de trànsit, amb una accidentalitat notable”, ha dit.Sobre l’accident que va tenir lloc ahiri que va acabar amb la mort de dos ciclistes, Lamiel ha assenyalat que elsestan treballant per fer la reconstrucció de l’accident, una informació que creu que els pot ajudar a perfilar més actuacions de millora de la xarxa pública que incideixin en una major seguretat pel col·lectiu. Finalment ha incidit en la importància d’una bona formació a tots els conductors.Lamiel també ha parlat sobre la possible reducció de velocitat, considerant que es tracta d’una mesura "necessària". El director del SCT ha admès que la relació amb el Ministeri –que n'és el titular– és “fluida i col·laborativa” i que tenen fixades reunions de treball periòdiques per tenir ben identificats els trams ambper ajudar a reduir “la”.De cara a les pròximes setmanes, amb la mirada posada en el retorn de les vacances d’estiu, Lamiel creu que la tendència serà “molt similar” a la del 2021, amb circulacions més complicades a les zones del Papiol fins ai també a. “El pròxim cap de setmana pot ser més intens, i el primer de setembre encara serà més substancial, així que aplicarem les mesures de gestió del trànsit que ja tenim”, ha conclòs.

