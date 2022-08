Acord polític o revocació al ple: les vies per rellevar Borràs a la presidència del Parlament

ha estat suspesadels seus drets i deures com a, però ja ha deixat clar que pensa aferrar-se al càrrec formal. Només ella pot decidir si dimiteix o no, situació que aboca la cambra catalana a un escenari insòlit: l'interinatge de les seves funcions recau sobre les vicepresidentes, però queda vacant la presidència fins que se n'esculli una altra.El president de la Generalitat, ja ha defensat la tria d'una altra presidenta per substituir Borràs . I el líder del PSC,, ha subscrit aquest dilluns l'aposta en una entrevista a Catalunya Ràdio i ha deixat caure que hi ha "mecanismes" per aconseguir-ho . Si no prospera la via del pacte polític, sobre la taula hi ha eldel Parlament. En concret, l'article 180, que habilita un procés dede càrrecs escollits a la institució que poden activar una tercera part dels diputats i que podria permetre l'elecció d'una altra presidenta.Tres grups parlamentaris que aglutinin, almenys,poden signar i impulsar aquest procediment de revocació, que ha d'anar acompanyat de la justificació, la comunicació a la persona afectada i a la resta de grups i que, per prosperar, ha de comptar amb ladel ple a favor de retirar-li el càrrec. És precisament a aquest mecanisme el que es pot obrir pas en cas que la situació continuï enrocada. Amb els comuns, el PSC sumaria 41 diputats i, si ERC, Junts i la CUP quedessin fora de l'aritmètica, la suma dels representants de Ciutadans ja serien suficients per poder invocar l'article 180. Altra cosa és si, després, hi hauria majoria o no al ple per revocar el càrrec.Un cop Borràs va ser suspesa, la mesa va encarregar un informe als serveis jurídics per desbrossar un escenari mai viscut abans . La presidenta de Junts ha manifestat que pensa continuar anant al Parlament i fent ús del seu despatx, malgrat que té congelat el salari i que no pot fer ús del cotxe oficial. Tant ERC com el PSC, claus juntament amb la CUP per aprovar la suspensió un cop se li va obrir judici oral pel cas de presumpte fraccionament de contractes, volen que aquesta anomalia no s'allargui en el temps i es resolgui ràpid. Illa ja ha concretat que el relleu s'hauria de produir durant lade setembre.Junts, per ara, tanca files amb la situació de Borràs i ha reclamat a la mesa una reconsideració de la suspensió. Això complica el camí de l'acord polític per triar una nova presidència, malgrat que Junts té els noms d'-secretària de la mesa- i, que no optarà a la reelecció a l'alcaldia de Vic, per ostentar el càrrec mentre Borràs afronta el judici . La prioritat d'ERC és que, en virtut de l'acord assolit amb els seus socis de Govern, la segona autoritat de Catalunya sigui un dirigent de Junts. Els d'Aragonès encara estan a l'espera de si la suspensió de Borràs té impacte en la coalició que comanda la Generalitat. I, vicepresidenta primera del Parlament i candidata d'ERC a l'alcaldia d'Igualada, viu amb incomoditat haver d'assumir les funcions de la presidència i que, des de Junts, s'acusi els republicans de voler-se quedar amb el càrrec. En absència seva, com ja va passar en l'homenatge a les víctimes del 17-A, el rol recau sobre la vicepresidenta segona, la socialistaFonts del PSC expliquen que el seu objectiu no és ocupar la presidència del Parlament, sinó, preferentment, arribar a un acord polític com el que va permetre la suspensió de Borràs. Estarien disposats, asseguren, a avalar un dirigent de Junts per estar al capdavant de la cambra. També un d'ERC, mentre que, en canvi, no donarien suport a un de la CUP. Aquest dilluns, però, la consellera de la Presidència,, ha descartat arribar a una entesa amb el PSC per escollir el relleu de Borràs i només preveu fer-ho amb Junts , i ha insistit en que la tria de la nova presidenta s'ha de produir "", però no ha esclarit què pensa fer ERC si no es desencalla la situació."Cap pacte pot passar per sobre de ladel Parlament", ha insistit Illa, una protecció de la institució a la qual també han apel·lat Aragonès i Vilagrà. Els socialistes asseguren que encara no han iniciat converses amb la resta de grups per afrontar aquest escenari, però tenen clar l'article del reglament que permet la revocació. En cas d'aconseguir la tercera part de la cambra amb tres grups signant la petició, ERC es veuriaen el ple si vota a favor o no de retirar-li a Borràs el càrrec de presidenta. Si prosperés la revocació, aleshores es procediria a l'elecció d'una nova presidència a través del sistema habitual, que no estaria exempt de pactes. Cal majoria absoluta al voltant d'un nom i, en cas de no obtenir-se, es repeteix la votació amb els dos dirigents amb més vots i guanya qui s'imposi sobre l'altre. I si Junts i Borràs no es mouen, ERC haurà d'assumir que haurà de buscar alternatives.Caldrà veure també quin posicionament adopta la CUP, que en altres moments, com ara durant la gestió de l'escó del diputat va arribar a proposar-se per assumir aquest càrrec per desobeir els tribunals . La diputadava defensar a principis d'agost en una entrevista a EFE que la interinitat de la presidència perjudica "la credibilitat" del Parlament i va urgir ERC i Junts a resoldre un conflicte derivat de l'acord que van fer els dos partits per escollir Borràs presidenta malgrat conèixer la seva situació judicial. Tot i que estan desmarcats del Govern, el posicionament dels anticapitalistes no és innocu i, ambcom a representant, formen part de la majoria de la mesa que va suspendre Borràs., per la seva banda, no ha entrat a debatre la possibilitat d'activar l'article 180 del reglament, però sosté que cal escollir un altre president que impliqui també un "canvi de dinàmiques" i que això està en mans d'ERC. De fet, fonts dels comuns assenyalen que els d'Aragonès estan davant d'una dicotomia: "Han de decidir si queden atrapats en una legislatura esgotada anant de la mà de Junts o si donen per finiquitat l'acord investidura i s'atreveixen a obrir una nova etapa".ERC espera que Junts mogui fitxa, PSC espera que mogui fitxa ERC. I una part de Junts, la que cada vegada se sent menys representada per Borràs, detecta que no necessita moure's perquè tot caigui pel seu popi pes. "És massa d'hora perquè Junts deixi sola a Borràs en això, així que està", asseguren els socialistes. El curs polític arrencarà, de nou, amb un nou galimaties jurídic i reglamentari per una presidència desposseïda de funcions que suposa un terratrèmol dins i fora del seu propi partit.

