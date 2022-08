Desarticulat a Catalunya un grup de «Rip Deal»: en què consisteix aquesta estafa?

La policia espanyola ha desarticulat un grup itinerant dedicat a lesamb el mètode "" a. Es tracta d'una tècnica en què els lladres s'apropien de grans quantitats de béns oa partir de bitllets falsificats. Els agents han detingut quatre homes i una dona d'origen italo-croata que pertanyien al mateix nucli familiar com a responsables de la banda.Després de mesos d'investigacions, els agents van descobrir que els cinc responsables del grup es feien passar peramb un elevat poder adquisitiu i actuaven en diversos punts de l'Estat i de la. Oferien a les víctimes fer una transacció com ara comprar un immoble de luxe,d'alta gamma o articles d'or.Els suposatsactuaven sempre en països estrangers i proposaven a lesfer transaccions amb un valor per sobre del preu de mercat. L'única condició que posaven els estafadors és que el venedor accedís a canviar bitllets grans per d'altres més petits, al·legant que en el seu país era difícil fer aquesta gestió.Els bitllets que donaven els, però, eren falsos o senzillament en posaven alguns de verdaders i a sota hi havia talls de paper normal, amb l'objectiu d'enganyar a la víctima. A l'hora de fer la transacció sempre quedaven en espais públics per tal que les víctimes no poguessin comprovar amb precisió que elseren falsos.La policia espanyola va començar a investigar aquest grup, que actuava arreu de l'Estat i també en altres països de la Unió Europea, després que el mes de maig un home denunciés ser víctima per una estafa per criptomònades a. En aquest cas, l'home havia publicat un anunci per vendre un pis i quan els membres del grup es van posar en contacte amb ell li van oferir un benefici extra a canvi de canviarper diners en efectiu.El negoci es va fer, però els diners que li van entregar eren falsos. L'home no va poder-ho comprovar en el moment de rebre'ls perquè va ser en un espai públic. Arran d'aquest cas, la policia espanyola va començar a investigar-los fins a descobrir que tots els cinc membres d'aquestvivien a Lloret de Mar.Malgrat tot, eren un grup itinerant que sempre actuava en llocs diferents per evitar que els descobrissin. Després d'analitzar tota la informació que la policia havia obtingut amb les investigacions, els agents van entrar en quatre domicilis de Lloret de Mar i sota un fals sostre van trobar-hi onze rellotges d'valorats en més de 230.000 euros, moltes joies, diners en efectiu i un justificant de moviment de

