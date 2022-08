Mor un jove envestit per un bou al País Valencià

Nova tragèdia enmig d'una correguda de bous al. Un jove ha mort aquest diumenge a la tarda després de ser envestit per unal municipi de. L'Ajuntament del municipi ha declarat un dia de dol i ha acordat amb la comissió de festes suspendre la nit i el matí de bous que estaven previstos per aquest mateix dilluns.El consistori també fa a les 12 hores d'aquest dilluns uni a través d'un comunicat ha traslladat eli la solidaritat a la família i als amics del noi de 24 anys. Tot plegat en un cap de setmana ple d'incidents al municipi. I és que la nit anterior, un bou ja va passar per damunt d'un noi, que no va patir ferides greus.Encara hores abans de la tragèdia, un altre bou també es va sortir del recorregut i va provocaren unaque estava aparcada al carrer. Es tracta de la cinquenaaquest 2022 al País Valencià durant les corregudes de bous al carrer.

