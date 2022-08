Aquests són els cotxes més i menys fiables segons l'OCU

Llista dels cotxes més i menys fiables de 2022. Foto: OCU

L'realitza cada any una enquesta de satisfacció i fiabilitat amb els cotxes, per conèixer quines marques i models visiten menys el taller. Els resultats del qüestionari de 2022, aen cinc països europeus, ratifiquen la resistència de les marques asiàtiques, alhora que destapa els problemes dei altres fabricants de luxe. Tanmateix, determina quin tipus de combustible comporta menys incidències, quines són les avaries més comunes i ofereix criteris per a l'elecció d'un vehicle.ocupen el podi dels cotxes més fiables del mercat. Per completar el top 10, a les marques japoneses se sumen dues de coreanes,; mentre queés l'única representant europea, en desena posició. L'OCU celebra que els resultats són "positius, en general". Més de la meitat de les empreses obtenen la màxima nota pel que fa a la fiabilitat, amb petites diferències entre elles.En l'altre extrem, els resultats són sorprenents:és la marca de cotxes menys fiable. L'acompanyen altres fabricants de luxe com. També. A l'hora de fer aquesta valoració, l'OCU no només ha tingut en compte el nombre d'incidències, sinó que també la seva gravetat.Els cotxessón la categoria més fiable per tipus de motor, amb deu models d'automòbil que superen el 95%. Les avaries més freqüents són les elèctriques (17%), en el sistema de frens (13%), les electròniques i les del motor (8% cadascuna), en el sistema d'alimentació i en la direcció (7% cadascuna) i en el sistema de calefacció i ventilació (6%).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor