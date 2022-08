Inventen un gelat amb gust de «bar de mala mort»

Elés un producte que dona lloc a invencions i experiments. N'hi ha de molts gustos: de fruita, amb fruits secs o trossos de xocolata... Però ara se n'ha inventat un que no deixa a ningú indiferent i que fàcilment podria ser el més estrany mai vist: un gelat amb gust de "".El producte arriba des delsi ha estat creat per la marcaScoop amb motiu del seu centenari. Es tracta d'una col·laboració amb la cerveserai el gelat en qüestió s'anomena "". I és que precisament la cervesa és un dels ingredients estrella que inclou, a més de xocolata amarga, caramel i la cirereta més surrealista: fum de tabac.Això, tal com detalla l'empresa cervesera a través de xarxes socials, s'aconsegueix amb una "" defumada,enganxós i la seva. Els gelats ja es poden reservar en línia, es comercialitzen en caixes de sis i el preu és de 35 euros.

