Ferida pel llançament d'una pedra mentre anava en cotxe per Granollers

@SocialDrive_es se pide colaboración ciudadana,esta tarde sobre las 20:00 tiraban piedras a los vehículos desde un puente en Granollers/les Franquesses,se buscan a los culpables @mossos @guardiacivil @policia pic.twitter.com/iUWZ1GyBFj — Tony (@tony_over) August 20, 2022

Una dona ha resultataquest dissabte al vespre després de rebre l'mentre circulava en un vehicle a la, a Granollers, a l'alçada del pont de Can Mònic. Segons ha denunciat un familiar, la víctima anava al seient de l'acompanyant del vehicle quan algú va llençar un roc des d'un nivell superior queEl pare de la noia ferida,, ha comunicat a Twitter quei que "per sort" la pedra li va caure entre les cames. Tot i això, diu que es van endur"al veure-la plena de vidres i sang pels petits talls" que li va provocar el succés.També diu que "el fet que la pedra pesési que acabés de parar en un semàfor van evitar una" i assegura que hi ha més cotxes que es van veure afectats: "El terra del pont estava ple de pedres, cosa que significa que van estar molta estona llençant-ne". Està previst que els afectats presentin aquest dilluns una denúncia a la comissaria dels

