Coldplay tornarà a Barcelona set anys després amb dos concerts a l'Estadi Olímpic

El grup britànicactuarà el 24 i 25 de maig a l'deen el marc de la gira "Music of the Spheres World Tour". Les primeres dates confirmades de la gira d'estiu del 2023 de la banda inclouen Portugal, Espanya, Catalunya, Itàlia, Suïssa, Dinamarca, Suècia i els Països Baixos, juntament amb dates al Regne Unit.Des que la banda va començar la gira ael març del 2022, ha venut més de quatre milions d'entrades per a les dates a Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i Europa. Lesper als concerts a Barcelona es posaran a la venda aquest dijous a les 10 hores, amb una prevenda a partir de dimecres per a usuaris registrats a livenation.es.El doble concert de la banda liderada pel vocalistaa Barcelona suposa el seu retorn a la capital catalana després de, quan van tocar al mateix recinte a la gira "A head full of dreams".

