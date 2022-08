Nou episodi de l'escàndol de Pegasus: dimiteix un altre cap de l'empresa responsable

El director executiu de la companyia israeliana NSO, responsable del programari d'espionatge Pegasus, ha renunciat al seu càrrec, en el que afirma que es tracta d'un procés de "reorganització" que costarà els llocs d'un altre centenar d'empleats. Sigui com sigui, l'empresa ha fet un pas més en el seu rentat de cara, després de les nombroses polèmiques relacionades amb l'ús il·lícit de Pegasus.



Segons un comunicat recollit pel Times of Israel, Shalev Hulio, un dels fundadors de l'empresa, deixarà el seu càrrec en mans del director d'operacions de la companyia, Yaron Shohat, que assumirà el control sobre el procés de reorganització. Hulio no deixa la companyia, ja que romandrà com a supervisor de la seva branca de fusions i adquisicions.

L'empresa va saltar a la llum pública pels escàndols relacionats amb el seu programa Pegasus, que permet l'activació del micròfon i la càmera en dispositius privats sense el coneixement dels seus propietaris. S'ha vinculat la companyia amb polèmiques vinculades a l'ús del seu programari per espiar rivals polítics o ideològics, fins al punt que els Estats Units han inclòs NSO a la seva "llista negra" d'entitats implicades en "repressions transnacionals".

